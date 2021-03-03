長期病打疫苗後亡 須速解疑團穩信心

環球疫情連跌6周後，上星期轉向反彈，世衞警告，今年沒可能根絕病毒，惟疫苗有助救命解憂。本港優先群組開打未幾，昨晚傳來首宗有長期病患者疑似接種後死亡個案（詳見--「63歲長期病翁打科興後亡 死因待查」），當局必須盡快做好風險解說，穩住信心，好令公眾相信打疫苗始終比不打好。

打流感針啟示 「打好過唔打」

衞生署昨晚發稿表示，一名63歲長期病患男子上周五接種新冠疫苗，兩日後出現急性呼吸困難，求醫後同日死亡。

雖然當局需時評估和調查個案是否關乎疫苗，惟延至昨晚才發稿不僅誤了時機，未能查明底因前做好危機管理，及早以客觀數字取信公眾，穩住打疫苗信心，正如官方早前電視宣傳，被指不夠清晰。

放眼全球，無論臨床研究，抑或實際應用，科興疫苗的問題均是少之又少，有份協助測試的印尼和土耳其至今打了逾850萬劑，前者有1名護士接種首劑9天後因染疫死亡，屬此前唯一已知同類案例。

事實上，流感疫苗的數據亦顯示，打針更能保命。前年首3個月，本港約有600宗與流感相關需入住ICU或死亡個案，當中73%沒有接種流感疫苗。流感和新冠疫苗皆能有效減低重症及死亡率，當局應要多加宣傳。

歐洲、美洲、東南亞等地新冠確診數字上周悉數反彈，世衞提醒，放鬆防疫措施和戒備加上變種毒株，全令疫情惡化，疫苗可救急保命，紓緩恐慌。

現時，以色列至少打了一針的國民比例正邁向6成，內地亦放眼6月前達至4成，本港卻步履蹣跚，明明坐擁158.5萬劑疫苗，市民今天要預約復星／BioNTech「復必泰」，不少市民仍擔心有可能困難重重。

即使早有預約網站垮掉的前車可鑑，據創科局局長薛永恒透露，前天重新開放科興針劑登記時，最初只準備每分鐘應付250人。當日首10分鐘實際上多達10萬人湧入，最終須輪候一段時間，薛形容為意料之中。

加人手增接種 官方宣傳宜貼地

想打針的長者都心急如焚，等5分鐘都太長，試問哪有心情如局長建議邊做家務、邊等近1句鐘？德國聯邦疫苗預約系統每每要長者輪候數以小時計，早前連執政黨議員都忍不住在國會鞭撻，一切有欠尊重和體面。

以色列毋須國民事先預約，新加坡及個別美國州份則鼓勵公眾先表達意向，但他們均會適時發出短訊通知快可登記打針，能輕鬆做妥抽籤和分流。澳洲同樣不設預約，反而由僱主和院舍協調打針，成效尚待觀察。

要解決人龍，港府本可開放更多供打針的日子，但研究顯示太遠期的預約，爽約風險亦高；各接種中心的每日打針量目前距上限甚遠，有承包商投訴醫管局不肯放人，讓醫護公餘休假時幫忙，欠缺多達一半人手，港府顯然需要出手協調。

世衞指出，盡管今年疫情終結暫未有期，但各方仍有力阻擋病逝、住院以及一切連帶的悲劇。新冠疫情死亡個案一宗都嫌多，惟本港已有整整200人喪命，港府不能讓最新的疑似疫苗嚴重副作用拖垮公眾信心，必須竭力解說，且杜絕預約大塞車，讓任何市民皆能為己為人丶也為社會出力抗疫。

責任編輯：陳楚源