  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賊喊捉賊

副刊版 2021/03/04

分享：

肺癆（Tuberculosis）曾是致命疫症，四十年代席捲加拿大北部，尤其在極北用作安置原住民因紐特人（Inuit）的Settlement村落，該處衞生環境甚差，亦沒有甚麼醫療可言，肺癆在這裏迅速傳播。

當年，政府並沒有加強其醫療系統，反之，他們只採取強制隔離政策，當然不是在家或酒店隔離這麼簡單，而是把有懷疑病徵者送到千里以外的Edmonton Hamilton療養院。要知道那年代並沒有準確診斷方法，單是長期咳嗽已可被列為懷疑個案而遭送到遠方，為此，父母要離開兒女，夫妻也要分開，到了遠方醫院更要被孤獨隔離就如進了監獄一般，在缺乏有效治療下，更可能一去不返。如此殘酷侵犯人權的政策，來自加拿大聯邦政府，歷時二十多年，千計Inuit原住民受到極不公平對待。醫生年輕時也在Edmonton的Charles Camsell Hospital工作，這醫院前身正是土著被強制隔離的地方，在這裏還有其他侵犯人權的故事，其中包括強迫絕育手術和不自願性把土著兒童送給白人領養等。

背着黑暗歷史的加拿大政府，在今年1月22日以266票對零票，在國會通過無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」。醫生未知這266名議員如何能如此肯定？惟加國祖宗既有前科，到現今也不見得如何善待原住民。

謹請在指摘別人前，先重溫自家歷史。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

危險行為
2021/02/26
危險行為
疫苗面世
2021/02/25
疫苗面世
口罩進化史
2021/02/19
口罩進化史
政治迷信
2021/02/18
政治迷信
最後回憶
2021/02/11
最後回憶
健康問題 肺癆 治療 加拿大 新疆維吾爾自治區 人權 莫樹錦

上一篇文章

《伊卡伯格》

下一篇文章

香港是藥 Hub
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？