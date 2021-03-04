肺癆（Tuberculosis）曾是致命疫症，四十年代席捲加拿大北部，尤其在極北用作安置原住民因紐特人（Inuit）的Settlement村落，該處衞生環境甚差，亦沒有甚麼醫療可言，肺癆在這裏迅速傳播。

當年，政府並沒有加強其醫療系統，反之，他們只採取強制隔離政策，當然不是在家或酒店隔離這麼簡單，而是把有懷疑病徵者送到千里以外的Edmonton Hamilton療養院。要知道那年代並沒有準確診斷方法，單是長期咳嗽已可被列為懷疑個案而遭送到遠方，為此，父母要離開兒女，夫妻也要分開，到了遠方醫院更要被孤獨隔離就如進了監獄一般，在缺乏有效治療下，更可能一去不返。如此殘酷侵犯人權的政策，來自加拿大聯邦政府，歷時二十多年，千計Inuit原住民受到極不公平對待。醫生年輕時也在Edmonton的Charles Camsell Hospital工作，這醫院前身正是土著被強制隔離的地方，在這裏還有其他侵犯人權的故事，其中包括強迫絕育手術和不自願性把土著兒童送給白人領養等。

背着黑暗歷史的加拿大政府，在今年1月22日以266票對零票，在國會通過無約束力動議，認定中國對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」。醫生未知這266名議員如何能如此肯定？惟加國祖宗既有前科，到現今也不見得如何善待原住民。

謹請在指摘別人前，先重溫自家歷史。