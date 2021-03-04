又到學生開始為畢業籌謀的時候。

通常被學生邀寫推薦信，我都樂意應允，這或許是作為老師，可為他們在離開大學前做的最後一件事。這麼多年，我寫推薦信，並無範本，也不會一式一樣，因為每一封都是根據我認識個別學生的個性、特質和才能去寫，這麼多年的堅持，是本着萬一他們所應徵的公司人事部，真的會認真參考推薦信的內容，那我或許真能幫上一把。惟獨有幾種情況，我不會立即答應：

一、沒聯絡十多二十年，已記不起對方是誰，一來對方並無在來郵描述自己，就把所有資料揼晒過來，然後request馬上替其寫封推薦信。沒有聯絡不是問題，但假設我那麼多年仍對其念念不忘並奉旨一定會答應，則是問題。面對這類request，我會把球拋回對方，請他說明。請人家幫忙，至少多點誠意，介紹下自己，方便人家重拾記憶，不為過吧？！

二、來郵邀寫的同時，要求我短時間內（一兩天）要寫完並遞交，口脗權威過老闆，起貨時間趕過客戶催促；但我一把年紀，唔催得、唔趕得，我只能回覆無法在短時間內完成，請另覓高人。

三、不相識的學生，可能聽聞過或在正統課堂外見過我，然後請我寫推薦信。推薦信之謂推薦信，是推薦人押上自己的名字和位置去保薦一個人，那當然要推薦者先真心相信學生的質素和潛質；所以，面對陌生人的邀請，我必婉拒，因為推薦信必定要寫上認識應徵者多久、在何場合認識、是甚麼關係等，我不會寫失實內容，而如實寫的話（即我不太認識對方），這封推薦信根本毫無意義。

見過這類騎呢要求，所以，每年學期完結前，都必跟學生溫馨提示，邀請老師或上司為自己寫推薦信時：一、請先描述自己是誰，不要假設人家若干年後仍對自己念念不忘；二、不要奉旨以為人家必定會寫，第一封電郵是先邀請，待人家答應後，才在第二封電郵把自己詳細的個人履歷、成績單和其他文件呈上，這是基本處世禮儀；三、給人家足夠時間準備，畢竟，別人沒有義務圍着我們的世界轉。