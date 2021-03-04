痰罐雪香檳？ 疫下衞生習慣要「均真」

新冠疫下，走在街上見到最恐怖的事，莫過於身邊有人突然隨地吐痰，令人防不勝防，他們連紙巾包痰放進垃圾桶的簡單動作都不做。這個似乎與有沒有垃圾桶無關，反而和文化水平有關。疫情之下，應該重罰這種人。

說到吐痰，近日痰盂登上熱門搜索，事緣美國電商平台亞馬遜上有人售賣，要價60.99美元，折合港幣近500元。賣家將商品標註為「上世紀60年代中國傳統水果籃」，或者當冰桶放香檳、食物存儲罐，亦可用作觀賞，當成禮物送給人，引發網上輿論熱議。如果問我，一個新的痰盂物體當作器皿使用，或者時尚品擺放，沒有大問題。平心而論，痰盂外觀極具中國風，紅紅火火有喜慶feel，而且標榜是搪瓷，以中國傳統工藝在1,800度高溫土窰中燒製出來。搪瓷即是西方人叫的琺瑯，也是好東西呢。

痰盂當水果籃賣 索價500港元

近年隨着文化及生活水平提高，痰盂淡出了視野，化作記憶，對痰盂的了解，下一代可能不會再有。痰盂，香港人叫痰罐，就是盛痰用的器皿，曾幾何時風靡中國家家戶戶，老百姓賦予更多用途：尿壺、兒童馬桶……上世紀香港也曾經有人周街吐痰，政府出手禁止。據雷祥麟的《公共痰盂的誕生：香港的反吐痰爭議與華人社群的回應》論文，香港反吐痰，也經歷過一段不平凡。

話說英國殖民者看不慣中國人喜歡吐痰，上世紀初，潔淨局（市政局前身）成員堪富利士（Henry Humphreys，堪富利士道命名者）以衞生為由，把禁止隨處吐痰提上議事日程，禁止在公共建築物與設施吐痰，毫不諱言立法針對對象，就是華人苦力及其他人。

文章稱，另一位潔淨局成員、曾任東華醫院主席兼華商公局主席的劉鑄伯提出質疑，指英國人說華人愛亂吐痰並不對，像他就不隨地吐痰，都是用痰盂或手帕，低下階層隨地亂吐，因為沒有痰罐。他認為，政府可以對隨地吐痰的人處以10元罰款，但不應該罰低層華人。據說政府後來修訂，建議向隨地吐痰者罰1元，劉鑄伯仍然不認同，認為應先推出宣傳教育，然後才用罰。港督盧吉介入，站在禁止一方，認為只是教育起不到多少作用，他也有讓步，淡化「西人文明衞生」與「華人吐痰惡習」的對立，更多詳細闡述衞生防控疾病科學道理。

當時定例局（今天立法會）知名華人非官守議員何啟表示，將一個習慣變成一項罪行的法律都是苛法，而且華人一下子也改不了，只能大批被控。他亦主張港府先教育，並提供足夠的痰罐。結果法案還是通過了，規定處罰隨地吐痰的人，港督口頭承諾會廣設痰罐。其後在華人領袖不斷施壓，並表示民間會自願合作下，當局態度轉變，廢除處罰規定。不過隨着社會發展，港府始終要採用罰則。年長一點的朋友，相信也記得一段警告字句：「隨地吐痰得人憎，罰款二千有可能，傳播肺癆由此起，衞生法例要遵行。」

現代醫學發展 吐痰成衞生問題

至於內地，痰盂曾是國人居家必備，那個年代很多公共場所都有，以減少隨地吐痰。若說只有華人如此喜歡隨地吐痰，那就解釋不了為何歐美國家也有過類似痰罐的公共器皿，20年代美國法院也有痰罐放出來。西方人較早醒覺吐痰是禮儀問題，西方現代醫學發展較早，後來細菌學出現，因為肺結核等疾病，從一個禮儀問題，變成了公共衞生問題，推動了禁止隨地吐痰相關法規的訂立和實施。1886年，法國通過第一個反吐痰法規。至於美國，1896年紐約通過全美第一個在公共場所禁止吐痰的法例，其他城市也效仿。

不過，20世紀初一些人還慣於周圍吐痰，後來觀念逐漸改變，認為吐痰是不文明行為，漸漸的不在公眾地方吐痰，公共場合及家裏痰罐也就跟着退役了。梁實秋寫過一篇叫做《痰盂》的文章，據他觀察洋人好像不如中國人痰多，但「痰吐文明」：「他們覺得明目張膽的吐在地上不太妥當，於是大都利用手帕，大概是誰也不願洗那樣的手帕，於是又改換用了就丟的紙巾。」

在中國，痰盂很早就在歷史出現。據記載起源於戰國時期，又被稱為唾盂，唐代晚期逐漸普及。古時痰盂體積較小，多放在餐桌，也可用來裝魚刺殘骨、茶渣。來到近代，痰盂成為一種文明象徵，反覆提醒大家不要隨地吐痰，要注意文明規範。旅館、澡堂、茶館、大街小巷都曾放置公共痰盂。大家較有印象的，相信是1982年鄧小平會見戴卓爾夫人，腳下痰罐也出得廳堂，還是在人民大會堂，因為是文明行為象徵呢。

曾經有人問過一個問題，是否痰多所以痰盂多？中國人就這麽多痰要吐嗎？普遍認為，中國人好抽煙，難免痰多一點，在中醫傳統中，吐痰是正常生理需求，痰多亦不一定是病。因為亞馬遜上有人賣，痰盂近日以這種奇怪方式重回大眾視綫。

新冠疫情，令大眾更警惕，吐痰要吐得文明，不再容忍「懶有氣勢」的往地上噴出一口痰。林語堂在《吾國與吾民》中曾如此描述吐痰：「動作普遍有三拍，起先二拍是準備那最後的一吐的咳嗽，與掃喉嚨的聲音，最後的一吐是一種急而強的聲音作出來，是慢板後的急眼。如果吐痰吐得合乎美學，我倒委實不介意細菌會因此而播散到空氣中去，因為我曾親受過這種細菌，而沒感覺到對我的健康上有甚麼顯著影響。」

很明顯，如果林語堂活在新冠疫下的今天，恐怕也不再這麼說。所謂不會播毒的吐痰「美學」，和外國人不知就裏，莫名嚮往東方結構美學，買痰罐雪香檳一樣，實屬誤會，美麗的誤會還可以，隨地吐痰美麗嗎？搪瓷痰罐上喜慶印花為了迎合使用者的審美，隨街吐痰者有的只是對社會文明的不睬不理，不知旁人嫌棄，應該拉去審，罰到尾。