財來自何方？ 全球富豪榜揭大趨勢

福布斯香港富豪榜日前公布最新排名，長和創辦人李嘉誠重奪香港首富地位。表面上，這則新聞報道的是億萬富豪財富排名的升跌變化，與普通人關係不大，但排名榜背後，其實蘊含了很多值得細味的信息，我們不妨來進行更深一步討論和分析。

我們先了解一下，近年來世界財富的增長情況，以及財富來源有何變化，這會是一個很有趣的問題。我們首先細看億萬富豪的財富增長在各行業的分布變化。

據羅兵咸永道（PWC）一份報告，約12年前，即2007年金融海嘯後，至2020年為止，億萬富豪財富增長來自的行業，增長最快的排名，第一是科技行業，增長566%；緊隨其後是健康行業，增長548%；第三為工業，增長377%；第四是房地產，增長343%；第五為零售，增長300%。換言之，這5個行業都是財富增長最快的行業，但科技和健康行業則明顯遙遙領先，拋離第三至第五名的行業。

科技健康行業 財富增長最快

在科技和健康行業中，究竟出了哪些億萬富豪？從福布斯2020年富豪榜中看到，在科技行業10個最高排名的富豪，完全由美國和中國所佔據，美國佔「大頭」，有8個是美國人，2個中國人（見表）。其中，亞馬遜創辦人貝索斯、微軟蓋茨、Facebook朱克伯格、甲骨文埃里森、阿里巴巴馬雲和騰訊馬化騰等人，都是大家熟悉的面孔，因為他們經營的科技生意，都跟我們的生活息息相關。

至於健康行業，2020年富豪榜排名可能會讓很多人出乎意料。原來在醫療健康行業10大富豪榜中，排前4名，都是中國商人，第五名是德國人。前10名中，總共有5個中國商人，佔據了一半（見表）。榜單上大部分名字並不為人熟知，原因大概有三：第一，醫療產品並非每個人都經常購買或服用；第二，醫療產品眾多，加上醫療公司創始人相當低調，大眾無法見到產品即聯繫到創始人；第三，行業發展迅猛，競爭又激烈，尤其受到新冠肺炎疫情影響，財富排行榜單近年變化幅度，比科技行業更為劇烈。

健康行業10大富豪 華商佔半

在2021年1月的全球全行業財富排名榜中，SpaceX、Tesla、PayPal共同創辦人馬斯克（Elon Musk）的財富暴漲，之前未入富豪榜前10大的他壓倒貝索斯成為全球首富，雖最近又告易位，但他聯同亞馬遜、微軟、臉書、以至阿里巴巴和騰訊等的掌舵人，都是科技行業的創新者，引領全球的財富走向。換言之，科技是如今創造財富最重要的一個源頭。

除了第一名的馬斯克，之後依次為貝索斯、蓋茨、阿爾諾（Bernard Arnault，LVMH董事長和行政總裁）、朱克伯格，全是「老外」，但排第六名的則是從事健康食水和養生保健生意的中國商人--農夫山泉創辦人兼董事長、養生堂董事長鍾睒睒。值得強調，排名前10名的富豪，絕大部分都是白手興家的。

上文談及的，主要是財富的行業分布狀況和趨勢，我們再聊聊財富的地理分布。基本上，億萬富豪最大的板塊，是在北美，其次是亞洲，而亞洲內則主要在大中華區，尤其是中國。從目前走勢看，亞洲的增長速度高於北美，中國富豪新貴的入榜增速更是十分強勁。

據統計，2020年入榜的亞洲富豪數目，較10前年增加了1倍多，北美只多了約三分之一，因此可以看到，全球經濟和財富增長最快的地方，是在亞洲，尤其是中國，當中科技領域的馬雲和馬化騰，以及包辦醫療健康領域10大富豪排名前4名的，都是中國人。可以說，中國產生的世界級富豪人數愈來愈多，也是財富增長大趨勢中的一股重要源頭力量。

內地與香港 「錢」景看好

從上述討論財富增長行業和地域所顯示的大趨勢，充分反映出中國未來的發展優勢，同時也是香港發展的優勢所在。這裏是全球最有創新能量的所在地，毫無疑問也是形成財富增長大趨勢中的重要參與者和得益者。而且，中國富豪年富力強，平均年齡是50多歲，比起歐美富豪平均年輕10歲，相信未來還有一大段輝煌日子和財富增值的空間，這也是中國經濟未來增長的一股重要推動力量。

值得注意的是，在全球範疇財富增長最快的行業，房地產的高峰已過，已讓位給科技和醫療健康板塊。雖然李嘉誠今年再度成為全港首富，但他的房地產業務龍頭公司長實股價下跌，令他重登首富寶座，來源於對科技和健康領域的投資。其他入榜的香港富豪，其財富大部分是來自房地產，相較其他區域，香港房地產富豪的佔比是最大的，多年來都是接近一半的比例。這是不是需要反省，香港經濟的結構以至微觀層面的營商業務，需要及時進行「多樣化」、「分散化」的調整？而積極改變的同時，也將意味着更多的機遇。