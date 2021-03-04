加股票印花稅 應對貧富懸殊之舉

新一年度的財政預算案剛剛公布，今年財爺的「期望管理」工作做得相當不錯，由一開始有傳聞指預算案所有一次性紓困措施（「派糖」）將通通「清零」，到後來電子消費劵居然做到百分百保密，最終令各大建制黨派都指屬「驚喜」措施，評價不俗。然而，相比立法會上回響，社會對於預算案的重點措施，似乎都不太領情，其中最惹熱議的，應是5,000元的電子消費劵，以及提高股票買賣印花稅。

先談電子消費劵。去年預算案剛好碰上新冠病毒疫情襲港，香港進入「半封關」狀態，訪港旅遊業大受打擊，直接衝擊基層就業情況，資產市場亦大幅波動，在此背景下，特區政府決定向所有18歲以上的香港市民派發10,000元。當時，似乎由於公眾對「全民派錢」的期望已極高，措施沒有帶來太大掌聲，變成政府的「應有之義」--反而批評之聲不缺，或指不分貧富派錢欠政策目標，或指派錢不一定能刺激消費市道，應效法其他經濟體派消費劵云云。

到今年改發電子消費劵，但從媒體報道看，又有人批評此舉「離地」，未能惠及基層，為何不簡單直接地派錢云云。筆者看來，消費劵相比全民派錢，起碼有兩大好處：

相比全民派錢 消費劵兩大好處

一、消費劵不能儲蓄，透過「乘數效應」刺激消費市道，推動經濟增長

經濟學上有所謂「支出乘數效應」（expenditure multiplier effect），簡而言之，由於一個經濟體內，每個家庭或企業的收入，某程度都是來自另一個家庭或企業的支出，因此若某一個家庭或企業在政府行為鼓勵下決定增加消費，等於提高其他家庭或企業的收入；他們又會因此增加消費，提高下一個家庭或企業的收入，如此類推。數字上，政府為鼓勵消費付出1元，最終會產生高於1元的總消費，故謂「乘數」效應。

然而，有關效應要成功，必須建基於市民一定要把政府發放的資助消費出去，而不是儲蓄起來。消費劵不是現金，不能儲蓄、只能消費，政府還可以加入不同的行政限制，例如「每月1,000元，必須30天內用完」。說得再白一點，某程度上正是「迫」市民覺得「不用白不用」，這才能有效刺激消費，從而確保消費市道的推動作用。企業的生意改善，才有望長遠、穩健地保障就業情況，否則政府的財政儲備再多，「保就業」計劃總有一天令香港「坐食山崩」。

二、確保所有公帑都是支援本港經濟

消費劵必須用在本港商戶上，不能離境使用，或是考慮運用公帑的「公平」問題。去年全民派錢時，便有人批評，為何那些早已移民、多年沒有在港納稅的人，也有資格收錢？既然預算案的措施是為提振受疫情打擊的疲弱本地經濟，那每一分一毫都應該集中用到本港經濟之上。

正如本欄談過，疫情對香港勞工市場的衝擊是極為不平均的。個別不依靠訪港旅遊業的行業，就業情況受壓甚微，業務甚至還有所增長；相反，像飲食、酒店、零售等行業則深受打擊。對於就業情況平穩的市民，消費劵就似「錦上添花」，或許讓他們在多看一場電影、與父母飲多一次茶時，不用過多猶豫；至於對「手停口停」的打工仔來說，則這筆額外資源就是及時雨了。

雨露均霑 指未惠及基層太苛刻

消費劵可用於快餐店、超市、街市，以一家3口計算，等於父母2人每月多了2,000元，或每日約70元。要大魚大肉當然不行，但精打細算的話，多加10至20元應該是買到一餐很普通的家常便飯。那麼，多出的1,000多元，就可能是孩子的補習或課外活動費、換一對球鞋、或一部價格相宜的平板電腦了。不論貧富、雨露均霑的消費劵，說「未能惠及基層」，似乎過分苛刻。當然，措施細節有待落實，而財爺亦表明安排有微調空間，目的是令市民領取容易、使用方便，我們拭目以待。

至於把股票印花稅由買賣雙方各付0.1%增至0.13%，卻被某些人批評「影響香港國際金融中心」地位，預算案當天甚至有記者援引股市大跌為證據，質疑加稅計劃。其實，近期環球股市大幅波動，尤其是科技股被「洗倉」，原因明顯是美國10年國庫債券孳息率急升，由年初的不足1%，升至最高曾見1.55%；而恒生指數由年初的27,000點水平上升逾4,000點，出現調整正常不過，歸咎於加印花稅，不是無中生有，就是穿鑿附會！

筆者認為，現時調升印花稅是合適時刻。正如本欄指出，疫情下不同行業的發展勢頭迥異，其中除了公務員、半公營機構（教師、社工等）外，表現最出色的肯定是金融業，不但「保住飯碗」，在接近4,000億元的新股集資額推動下，相關行業還賺個盤滿砵滿。

金融業續蓬勃 應支援公共財政

事實上，2021年1月日均成交金額為2,457億元，較去年同期上升1.36倍。金融業發展蓬勃，股市交投暢旺，讓其支援公共財政多一丁點，不過分吧？

說「一丁點」，是因為印花稅率上調0.03個百分點，等於每100萬元股票成交額，要多繳300大元，實在是微不足道--但對公共財政幫助不小：以每年約700億印花稅收入、當中75%來自股票市場計算，加稅可為庫房帶來額外約150億元的進帳，是派發消費劵成本的40%。

更重要的是，香港走到今天，深層次矛盾爆棚，歸根究底都源於「貧富懸殊」。無論如何，有錢買股票的人，相信總不會是朝不保夕、窮途末路之輩。筆者相信加汽車首次登記稅也有類似考慮。

當然，香港最嚴重的貧富懸殊問題來自房屋，而根據最新預算案的賣地計劃，正如筆者多次強調，香港土地房屋問題已瀕臨失救。友欄唐榮先生以《私樓供應已經見頂》為題，總結道：「去年預算案預測5年私樓平均落成量有19,600伙……今年……卻減至約18,446伙，……跌幅約為6%，……亦即2025年，或一些較遠年份，落成量修訂或開始向下調整。」

筆者多次說過，就解決房屋問題而言，把公私營房屋供應目標由「六四比」改為「七三比」是「拆東牆補西牆」、搬石砸腳之舉。2018年6月公布6項「房屋政策新措施」的後遺症，將急速浮現，最明顯的指標，是今年樓價將見雙位數升幅。既然房屋問題短期內並無良方，加印花稅和首次登記稅，總算是應對貧富懸殊聊勝於無之舉，不應反對。

（作者長期從事宏觀經濟及房地產分析工作。文章只代表作者本人立場。）

▲ 印花稅率上調0.03個百分點，等於每100萬元股票成交額，要多繳300元，實在是微不足道，但對公共財政幫助不小。（資料圖片）