愛國者治港為基礎 應對BNO亂局

飽受疫情、經濟和「脫歐」等多重夾擊的英國，竟妄圖「長臂干預」中國內政，單方面改變BNO的權力和法律屬性，強加居留權和入籍權，並納進英國公民序列，既冒犯中國主權和一國兩制原則，又挑弄港人的國家認同和忠誠，並令香港才、財「大出血」。特區應在中央主導下進行反制，順勢整固「愛國者治港」的新格局。

英抹黑中國 欲一箭四雕

「東升西降」的大趨勢，引發全球政經板塊大碰撞，作為昔日西方霸主的英國，亦槓上了重新崛起的中國，並且高舉所謂「政治正確」的旌旄，炒作價值差異對立，借抹黑攻訐中國以圖「一箭四雕」：一是對內挽回管治威信；二是對外維持「三環外交」（英聯邦、英美特殊關係和英歐關係）框架和自我角色；三是利用全球亂後求治的變革夾縫，急搶西方陣營對華政策和對港事務的話語權；四是借乘國際亂局向其前管治地搶人搶錢，填補在「脫歐」後出現的缺口。

BNO計劃在1987年生效時，已是機關算盡，上承BDTC（英國屬土公民），下接「居英權」，環環相扣地限縮港人移英，又跟港人殘留一種身份和價值連繫，而BNO「5+1」計劃，更是赤裸裸的利益計算，達到「利己不理人」的地步。

第一，依據《中英聯合聲明》備忘錄，BNO僅為旅遊證件，不涉及居留權和公民權，而隨着香港回歸，英國再無任何「治權」殘餘，亦不存在所謂「道義責任」；但英國逕自改變BNO的權力和法定性質，令旅遊證件擴權變質為「歸化條件」，導致移英之門大開，影響港人身份制度及其合法基礎，損害社會穩定和資產安全，更對中央對香港的全面管治權構成不必要的阻障。

聲稱履行歷史承諾 實挖走人才

第二，英國聲稱BNO「5+1」計劃是為了履行對港人的歷史和道德承諾，但實際上卻是趁機挖走香港一批專才，填補在「脫歐」後的人才流失。至於經濟方面，居留門檻雖低，但估計仍可帶來近百億美元的資金流入，金額相當於英國現有外滙儲備的一半，足以令其經濟起死回生。因此，這個被英國聲稱為履行對港人「歷史和道德承諾」的入境計劃，根本就是「殘港自肥」的「人血饅頭」。

第三，疫情和「脫歐」衝擊暫難平息，經濟亦未復原，加上英國政府不伸援手，港人在當地居住、工作、生活，以至子女升學和長者照顧，便只能自求多福；若情況不順遂，會否淪為「異域孤兒」？況且，反對外來移民正是「脫歐」主因，加上目前全英華人僅約40萬，數十萬以至逾百萬名湧入的港人，會否被接納？會否成為經濟和社會問題的代罪羔羊？港人可自欺地不承認自己是中國人，但當地人會理會嗎？英國政府可以「放完火就翹起手」嗎？

新時代、新起點，我們期待特區與中央結成更緊密的命運共同體，在中央對港全面管治和愛國者治港的基礎上，應對「BNO亂局」和雙重國籍的紛擾，切實維護一國兩制的憲制根基，提升港人的國民身份認同和忠誠。