郊野公園訪客飈 優化設施助環保

根據最新財政預算案，港府將預留5億元優化郊野公園設施。本港疫下到訪郊野公園的人數大增，當局須關注此趨勢為自然環境帶來的壓力，亦須協助傷健人士使用此類設施。

鼓勵勿亂丟垃圾 防口罩播毒

港府預留的5億元將用於增加郊野公園的康樂元素，例如增加觀景台、樹頂歷奇等，亦將用於改善洗手間及野餐地點，新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，設計融入自然元素、並顧及不同年齡層與傷健人士的需要。另外，當局亦已預留5,500萬元，旅遊事務署以及漁護署將在未來5年針對10條熱門及具旅遊潛力的行山徑，推行第二期改善計劃。

疫下港人無處可去，郊野公園比以往更受歡迎。漁護署署長梁肇輝去年曾表示，2月至3月期間全港遊覽各郊野公園的市民人數大增25%。據當局統計，去年全年到訪本港郊野公園與海岸公園的人次高達1,200萬，比前年的1,120萬上升約7%。郊遊人士大增，令熱門的行山徑損耗加快，財爺增撥資源改善基本設施，可謂及時雨。

然而，郊遊人數上升或對郊野公園環境帶來更明顯的影響。漁護署表示，單是去年首兩個月收集到的垃圾已比同期上升約1成。環保組織綠色和平亦指，去年發生的嚴重山火事故與遊人缺乏公德心、導致遍地垃圾有關。

本港在2015年已實施「自己垃圾自己帶走」，其實取得不俗成效，漁護署在去年一共收集到2,300公噸垃圾，比2015年下降近38%，不過仍須加強有關方面的宣傳，尤其因隨地丟棄口罩等有傳播疾病之嫌。郊野公園及行山徑另一常見垃圾是膠樽，港府除了鼓勵市民自備水樽，亦應在沿途增設加水站，減少市民購買樽裝水的需求。

輪椅友善設計 方便傷健人士

疫下多處山路亦因遊人人數大增，長期受踐踏或營帳覆蓋，導致沙土化問題加劇。行山團體「隨我行」接受傳媒採訪時建議，可用木梯而非水泥鋪路，保護路徑之餘亦可避免行山人士覺得脫離大自然，亦認為政府除了應加強保養山徑，亦可為減少耗損而在有需要時「封山」，讓草地有機會喘息。

美國紐約州哈德遜河谷的多條行山徑在去年於不同時段陸續封閉再重開，除了因為當局呼籲行山人士留在家中抗疫，亦旨在讓山路恢復生機。本港遊人亦可考慮涉足較少人到訪的行山徑，避開人潮。

郊野公園亦可採取輪椅友善設計方案，方便傷健人士。有傷健行山團體提供多項建議，包括路綫需夠寬以便輪椅通過，沿途應有無障礙洗手間而非一般流動廁所，亦應有無障礙公共交通工具接駁。

港府在未來升級郊野公園設施及開闢新路徑時，亦要顧及郊野公園的負荷能力，並平衡生態保護的需求。

▲ 疫下郊遊人數大增，根據最新財政預算案，港府將預留5億元優化郊野公園設施。（資料圖片）