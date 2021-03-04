Galaxy S21 FE 平價機料售5千起 行政人員版 2021/03/04 分享： 三星（Samsung）早前推出年度旗艦機Galaxy S21系列共3款手機，將重點放到功能優化。據外國科技網站wccftech最近爆料，三星計劃加推較平價的特別版機款Galaxy S21 FE，售價預 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter Spaces 快將登陸Android 今日 Twitter Spaces 快將登陸Android IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 2021/03/03 IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 Clubhouse聘開發員 研Android版本 2021/03/03 Clubhouse聘開發員 研Android版本 榮耀或年中推 Magic摺疊手機 2021/03/02 榮耀或年中推 Magic摺疊手機 fb美推BARS App 用戶自製Rap音樂片 2021/03/02 fb美推BARS App 用戶自製Rap音樂片 智能手機 商業 Samsung 5G Galaxy S 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入