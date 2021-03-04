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Twitter Spaces 快將登陸Android

行政人員版 2021/03/04

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近期大熱的語音社交平台Clubhouse，目前僅開放予iOS用戶下載使用。

另一熱門社交平台Twitter不甘落後，日前除了推出與Clubhouse功能相似的Twitter Spaces予iOS用家參與

...

欄名 : 科技新知

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