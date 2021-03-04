釐清長期病風險 宣傳闢謠保信心

長期病患男子打新冠疫苗後死亡的消息前晚傳出後，隨即有市民轉趨觀望。雖然專家初步一致確定既有的冠心病是猝逝肇因，惟公眾短期疑慮難免，當局要竭力以科學理據及數據，鞏固信心，且聚焦宣傳嚴重長期病患者該尋求家庭醫生意見，主動遏止謠言冒起及抹黑，以免反疫苗情緒滋生紮根。

英無疫苗奪命 互動釋疑見成效

有「三高」兼吸煙習慣的63歲男子接種科興疫苗後兩天死亡，疫苗臨床事件評估專家委員會經開會後昨晚公布，臨床和初步解剖的死因為嚴重冠心病引致的心肌梗塞和肺水腫，一致認為無關疫苗，可繼續接種計劃。

委員會共同召集人孔繁毅及李卓廣表示，據所得醫學資料，死者的3條心血管近乎完全閉塞，本已隨時有性命之虞，當即安撫了人心；但無巧不成話，日本和韓國亦接連錄得3宗接種BioNTech及阿斯利康針劑後死亡個案，港府要竭力防止公眾產生對疫苗的錯誤負面觀感，接種計劃始有望重拾強勢。

數據不會騙人，英國和美國至上月中施打了近7,000萬劑新冠疫苗，同期各有約400宗及1,200宗死亡個案，最終完全沒有任何證據顯示與打針有關，且未見拖累接種步伐。英國不停找專業人士和社區組織現場和網上開班講解，互動解答疑難，成效顯著。

至於本港，最常見的電視教育仍是捋起衫袖單向鼓勵打針，港府顯然要加拍和急推廣告宣傳，以及參加烽煙節目聚焦解說安全疑問，尤其是圍繞有長期病患的長者，疫苗和染疫風險之間如何取捨，甚麼才是正常副作用。普通市民不易說清高血壓和糖尿病是否受控，當局要教導公眾剛轉藥、加藥正是一大警號，應先諮詢家庭醫生。

本地負責打針的醫護縱不像新加坡同業，隨時可藉電子病歷主動篩走不適合接種人士，但當局至少可請他們多查問健康事宜，以策安全。

新冠疫苗全屬緊急應用，信心不足是普世問題，好事之徒易煽起偽科學和陰謀論大造文章。挪威1月出現33名老人接種BioNTech疫苗後死亡，沒動搖當地民眾，卻成了別國反疫苗浪潮的彈藥。

澳洲政府去年已成立新冠闢謠專隊，外媒如法新社亦不時發布稽查人員撰寫的文章，港府應主動出擊，考慮與本地傳媒合作，遏止目前在互聯網已見散播的疫苗謠言。

澳洲專隊闢謠 港可夥傳媒查證

信心易挫，重建難。由1970年代起，日本曾多次輕易煞停或終止推薦百日咳、麻疹、HPV等後來證實安全的疫苗，加上90年代廢除強制疫苗，全令當地人過分憂慮疫苗潛在風險，政府要推廣任何針劑都舉步為艱，大大妨礙了今天的抗疫工作。

本港日前猝逝的男子有明顯頑疾，臨床事件評估專家委員會認為離世無關疫苗，一致決定繼續接種，無疑是合宜抉擇。但港府要穩住公眾信心，顯然需要善用科學數據，多加雙向推廣，哪些長期病患者可直接前去打針，誰人又該應先諮詢家庭醫生，以免再出亂子，令謠言沒有任何發酵紮根的機會。

責任編輯：李青