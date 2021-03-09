「貓頭鷹」智能生產線正式啟動　見證香港「再工業化」邁向新里程

過去，金融業取代輕工業成為香港的經濟之柱，未來，工業也許會再成為帶動香港經濟發展的火車頭。近年香港積極推動「再工業化」，在工業 4.0 概念下，物聯網、人工智能、大數據、智能機械人及智能生產工序，令高端製造業可重新落戶香港。香港生產力促進局籌備近兩年，為智能保安產品製造商 NiRoTech Limited 研發的「貓頭鷹」智能生產線日前正式啟用，而生產線亦已獲得創新科技署創新及科技基金「投資研發現金回贈計劃」資助。

NiRoTech 成功實例為其他港企打下強心針

今年香港生產力促進局 (生產力局) 以「成就智上」(Make Smart Smarter) 為主題，啟動一連串活動。作為序幕的智能製造新世代啟動禮，由生產力局主席林宣武先生及香港工業總會主席葉中賢博士揭開序幕，並邀得意大利共和國駐香港總領事孔德樂先生（Mr Clemente Contestabile）、創新及科技局副局長鍾偉强博士、創新科技署署長潘婷婷女士、NiRoTech Limited董事總經理李翱先生（Mr Roberto Leone），聯同生產力局總裁畢堅文先生和首席數碼總監黎少斌先生，一同主持儀式。

▲ （左起）生產力局首席數碼總監黎少斌、生產力局總裁畢堅文、工總主席葉中賢博士、創新及科技局副局長鍾偉强博士、生產力局主席林宣武、意大利共和國駐香港總領事孔德樂(Clemente Contestabile)、創新科技署署長潘婷婷、NiRoTech Limited 董事總經理李翱(Roberto Leone)、主持開幕儀式。

生產力局主席林宣武認為「貓頭鷹」智能生產線將會是推動香港再工業化重要的一環。「『貓頭鷹』智能生產線是為香港提供創新技術的絕佳例子，昇華智慧，善用創新科技，以物聯網、人工智能、大數據、智能機械人、及智能生產工序，發展『工業 4.0』的生產契機，成就更高生產力，從而成就香港再工業化，達到『成就智上』，Make Smart Smarter 的目標。」

▲ 生產力局主席林宣武認為「貓頭鷹」智能生產線將會是推動香港再工業化重要的一環。

創新及科技局副局長鍾偉强博士致辭時說：「政府近年積極在基建、財政、技術及人才幾方面推動『再工業化』，為香港的經濟尋找新的增長點和創造優質的就業機會，提升香港的競爭力。」鍾又期望將來會有更多企業一起Make Smart Smarter，充分利用科技創新發展給予工業的機遇和政府的有關支援，共同為發展香港成為國際創新科技中心努力。」

▲ 創新及科技局副局長鍾偉强博士

工總主席葉中賢博士更在開幕儀式中提到，該會日前公佈的香港工業製造業中期研究報告，發現有 57％ 廠商有意投資科技，比 2015 年時的 29％ 高出接近一倍，而NiRoTech智能生產線的成功，亦為其他廠商打下很大的強心針，「NiRoTech 的成功實例，可啟發鼓勵更多其他港資廠家投入再工業化，邁向智能生產，為香港工業寫下新的一頁。」

▲ 工總主席葉中賢博士指近 6 成廠商有意投資科技，不少更有意回港設廠。

智能生產線節省人手 產能大幅提升 1.5 倍

NiRoTech 成立於 2013 年，從事智能保安產品製造，其生產線原設於內地和越南，面對工資、用地等成本上漲問題，故決定回港以科技優化生產。現時香港廠房設於元朗，特地採用 U 型緊湊佈局設計，配合 12 台機械人，令生產車間佔地僅 10,000 平方呎，較傳統工業用生產線佔地大幅減少一半，滿足香港地少的環境限制，而生產線亦已申請創新科技署創新及科技基金「投資研發現金回贈計劃」資助。

▲ 利用機器視覺系統準確揀選所需零件插入電路板，分辨有否插歪，提供 99.7% 的高精準度。

▲ 利用「選擇性焊接」能精準地將焊鍚焊接到所需位置，避免漏焊，確保焊接的質素和可靠性，亦適用於不同類型電路板模型，具高度靈活性。

▲ 機械臂放置電路板後會自動進行測試及分類，同時會收集數據測試結果並自動存檔，可隨時查看造成次品原因，長遠可利用大數據分析，提升品質。

▲ 由人手貼標籤改為激光於底殼打標，可隨時更改生產內容，也令生產工序更靈活快捷。

▲ 生產線可快速轉換設定和工具，製造 6 款不同款式智能保安產品，外殼、加工要求、底板各有不同，有需要時可編寫程式增加更多不同款式。

生產力局技術團隊在設計智能生產線時，因應客戶需求研發新技術或方法改善工序，例如以機械臂配合機器視覺技術，做到抓取、識別、定位等，能判斷柔性物料的放置位置和間距差異，代替人手工序；由人手貼標籤改用激光打標，可隨時更改生產內容，提升生產速度。在大量客製化的智能自動化設備及數碼技術支持下，較傳統手工生產線的整體產能大幅提升 1.5 倍。人手也可以由 30 人減少至 11 人。

▲ 4隻機械臂配合機器視覺技術，做到抓取、識別、定位等，能判斷柔性物料的放置位置和間距差異。

▲ 完成製品後，生產數據會即時顯示，方便監察。

「貓頭鷹」智能生產線 生產成本跟可媲內地非智能生產線

「貓頭鷹」生產線集合五大「S.M.A.R.T」智能及提升生產效率特點：提升速度(Speed)、靈活多功(Multi-function)、高度精準(Accuracy)、高可靠性(Reliability )及可追溯性(Traceability)，而命名為「貓頭鷹」，正因為兩者的特質相近。貓頭鷹是夜行動物，擁有靈動眼睛、靈活頸骨，擁有 360 度全方位視野，恰好帶出智能生產線高度靈活、可因應不同生產需要而轉變、產能嚴謹精準、能連夜運作不斷的特點。

▲ 命名為「貓頭鷹」，正因為兩者的特質相近，具智慧、靈活、精準的特性。

生產力局負責客製化設計及組裝全條生產線，該局首席數碼總監黎少斌認為，智能生產線可適應香港工業環境的限制。「第一是佔地，正因為智能生產線的高度自動化，佔地上可少得多。第二是香港的人力成本不輕，通過智能生產線，可大幅減少人手去減低成本。」更重要一改公眾固有的概念，重回香港生產，成本原來已跟國內及越南差不多。「香港的固有優勢，如物流業很發達，無論是零部件的進口和出口都相當便利，令成本上有競爭優勢。另外，香港的稅制比較簡單，無增值稅，稅率也相對地低，這些都是香港的優勢。今次的廠家(NiRoTech）就計算過，在香港使用智能生產線，總成本其實與海外的非智能生產線差不多。」

▲ 生產力局首席數碼總監黎少斌指出在香港使用智能生產線，總成本其實與海外的非智能生產線差不多。

智能生產線為 NiRoTech 平衡各地生產力

智能生產線用上兩年時間去架設。NiRoTech 董事總經理李翱表示：「從向生產力局尋求協助的一刻開始，我們的策略十分清晰，就是要在香港實踐機械電子製造。部分人或會認為時機仍未成熟及難以實踐，尤其是選擇作業點駐足香港。但今日我們很高興與大家分享目標已經達成，香港的智能系統預期地理想運作。」香港生產線完成後，將有助 NiRoTech 平衡國內廠房長假期時難以出貨的問題。NiRoTech 財務總監葉祖禹說：「往年國內及越南的廠房可能要更長的時間才能復工，有些時間不能出貨。有了新生產線，就可以平衡不同廠房的時間表，令生產穩定下來。」至於未來的發展，NiRoTech 董事總經理李翱表示正申請將軍澳工業邨先進製造業中心的廠房，屆時產能將可進一步提升。

▲ 生產力局總裁畢堅文在開幕禮上與 NiRoTech 董事總經理李翱一同分享合作建立「貓頭鷹」智能生產線的成果。

▲ NiRoTech 董事總經理李翱介紹智能生產線運作流程。

▲ NiRoTech 財務總監葉祖禹認為香港的智能生產線將有助 NiRoTech 平衡國內廠房長假期時難以出貨的問題。

（資料由客戶提供）