BERLUTI穿在身上的藝術品 副刊版 2021/03/05 分享： 一個新冠疫情，幾乎改變了全球時裝發布的周期，不少品牌不再依循巴黎或米蘭時裝周既定的日子公布新裝，而且更直接移師到擁有最龐大市場的國度開騷，當中最現成的例子有男裝品牌Berluti，品牌會於今晚在上海舉 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 GU X Mihara Yasuhiro 今天給我一點正能量 今日 GU X Mihara Yasuhiro 今天給我一點正能量 Marimekko慶祝70載的歡愉 2021/02/26 Marimekko慶祝70載的歡愉 Montblanc初踏Monogram的世界 2021/02/26 Montblanc初踏Monogram的世界 Stella McCartney╳奈良美智 可愛又邪惡女孩踏入時裝界 2021/02/26 Stella McCartney╳奈良美智 可愛又邪惡女孩踏入時裝界 Thom Browne人細鬼大 2021/02/19 Thom Browne人細鬼大 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 鞋履 巴黎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入