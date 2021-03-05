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BERLUTI穿在身上的藝術品

副刊版 2021/03/05

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一個新冠疫情，幾乎改變了全球時裝發布的周期，不少品牌不再依循巴黎或米蘭時裝周既定的日子公布新裝，而且更直接移師到擁有最龐大市場的國度開騷，當中最現成的例子有男裝品牌Berluti，品牌會於今晚在上海舉

...

欄名 : Fashion

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