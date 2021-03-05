GU X Mihara Yasuhiro 今天給我一點正能量

一直以來，ZARA是全球最大服裝集團，但由上個月開始，這個持續了多年的領導地位終於被Uniqlo迎頭趕上，以市值849億歐元成為全球總市值的榜首。的確，Uniqlo的服裝除了有一定品質外，數月前，品牌

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