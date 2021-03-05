GU X Mihara Yasuhiro 今天給我一點正能量 副刊版 2021/03/05 分享： 一直以來，ZARA是全球最大服裝集團，但由上個月開始，這個持續了多年的領導地位終於被Uniqlo迎頭趕上，以市值849億歐元成為全球總市值的榜首。的確，Uniqlo的服裝除了有一定品質外，數月前，品牌 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 BERLUTI穿在身上的藝術品 今日 BERLUTI穿在身上的藝術品 Marimekko慶祝70載的歡愉 2021/02/26 Marimekko慶祝70載的歡愉 Montblanc初踏Monogram的世界 2021/02/26 Montblanc初踏Monogram的世界 Stella McCartney╳奈良美智 可愛又邪惡女孩踏入時裝界 2021/02/26 Stella McCartney╳奈良美智 可愛又邪惡女孩踏入時裝界 Thom Browne人細鬼大 2021/02/19 Thom Browne人細鬼大 時裝服飾 時裝服飾種類 UNIQLO 鞋履 手袋 日本 東京 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入