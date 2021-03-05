星野集團界 霧島開幕 盡覽櫻島火山美景

雖然日本疫情嚴峻，但其酒店業仍默默起革命。如近年積極拓展版圖的星野集團，在1月份就在鹿兒島溫泉勝地霧島，開設了品牌位於九州的第二位成員「界 霧島」。旅館只有49個房間，私隱度十足，站在窗前，除可賞霧島

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