星野集團界 霧島開幕 盡覽櫻島火山美景 副刊版 2021/03/05 分享： 雖然日本疫情嚴峻，但其酒店業仍默默起革命。如近年積極拓展版圖的星野集團，在1月份就在鹿兒島溫泉勝地霧島，開設了品牌位於九州的第二位成員「界 霧島」。旅館只有49個房間，私隱度十足，站在窗前，除可賞霧島 ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 澳門倫敦人首階段開幕 英倫地標落戶路氹 2021/02/19 澳門倫敦人首階段開幕 英倫地標落戶路氹 歐洲新路綫縱覽山河景貌 2021/01/29 歐洲新路綫縱覽山河景貌 Belmond傳奇經典列車 新設3豪華套房遊歐洲 2021/01/29 Belmond傳奇經典列車 新設3豪華套房遊歐洲 馬爾代夫最大私人島嶼 只限24人入住私家天堂 2021/01/15 馬爾代夫最大私人島嶼 只限24人入住私家天堂 Ritz-Carlton Reserve進駐北海道二世古 首設豪華滑雪溫泉Resort 2020/12/25 Ritz-Carlton Reserve進駐北海道二世古 首設豪華滑雪溫泉Resort 酒店 日本 九州 旅遊設施 鹿兒島 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入