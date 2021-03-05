毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕

雖然在疫情下大家仍未能外遊，但對於「鄉下」日本所發生的新事都會非常關注。以熱門的日本旅遊點之一京都為例，最近就有全新高級溫泉酒店「馥府京都」（FUFU Kyoto Japan）進駐，為充滿古典氣息的京

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