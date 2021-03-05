毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 副刊版 2021/03/05 分享： 雖然在疫情下大家仍未能外遊，但對於「鄉下」日本所發生的新事都會非常關注。以熱門的日本旅遊點之一京都為例，最近就有全新高級溫泉酒店「馥府京都」（FUFU Kyoto Japan）進駐，為充滿古典氣息的京 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 2021/02/27 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 2021/02/25 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 2021/02/23 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 2021/02/19 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 2021/02/16 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入