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朗豪坊POP UP eSTORE 推出即買即用75折餐飲優惠券

副刊版 2021/03/05

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旺角朗豪坊POP UP eSTORE自開業以來反應熱烈，所以由2月中開始，商場逐步將餐飲類別現金券電子化，推出近20間高達75折的即買即用餐飲電子現金券。顧客可預先選定心水餐廳，或是入座點餐前，透過

...

欄名 : Jetso

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