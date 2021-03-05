海港城全新餐飲獎賞 食飯滿指定金額送優惠券

尖沙咀海港城近期有多達11間新餐廳開幕，由即日起至4月1日，海港城會推出全新Delicious Every Day餐飲消費獎賞，食客以指定電子貨幣於同日單一消費滿指定金額，即可換領購物及美食優惠券。

獎

...