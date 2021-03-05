海港城全新餐飲獎賞 食飯滿指定金額送優惠券 副刊版 2021/03/05 分享： 尖沙咀海港城近期有多達11間新餐廳開幕，由即日起至4月1日，海港城會推出全新Delicious Every Day餐飲消費獎賞，食客以指定電子貨幣於同日單一消費滿指定金額，即可換領購物及美食優惠券。 獎 ... 欄名 : Jetso 最新專欄文章 更多 愉景灣復活節AR獵蛋奇兵FUN PACK 3月10日正式開賣 今日 愉景灣復活節AR獵蛋奇兵FUN PACK 3月10日正式開賣 時代廣場再推Happy Rewards 消費滿$800可獲購物優惠券 今日 時代廣場再推Happy Rewards 消費滿$800可獲購物優惠券 朗豪坊POP UP eSTORE 推出即買即用75折餐飲優惠券 今日 朗豪坊POP UP eSTORE 推出即買即用75折餐飲優惠券 逸蘭精品酒店Staycation限時優惠 二人住宿1晚連早餐57折 2021/02/26 逸蘭精品酒店Staycation限時優惠 二人住宿1晚連早餐57折 東薈城名店倉全新網上平台 推低至5折商戶電子現金券 2021/02/26 東薈城名店倉全新網上平台 推低至5折商戶電子現金券 餐廳 餐飲 美食 商場 中環 尖沙咀 旺角 玩樂 海港城 時代廣場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入