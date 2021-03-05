時代廣場再推Happy Rewards 消費滿$800可獲購物優惠券 副刊版 2021/03/05 分享： 時代廣場再次加碼推出Happy Dining Extra Rewards，顧客由即日起至3月7日期間，在商場以電子消費滿$800，包括任何「食在時代廣場」及「食通天」食肆消費單據（最多可累積兩張於不同 ... 欄名 : Jetso 最新專欄文章 更多 愉景灣復活節AR獵蛋奇兵FUN PACK 3月10日正式開賣 今日 愉景灣復活節AR獵蛋奇兵FUN PACK 3月10日正式開賣 海港城全新餐飲獎賞 食飯滿指定金額送優惠券 今日 海港城全新餐飲獎賞 食飯滿指定金額送優惠券 朗豪坊POP UP eSTORE 推出即買即用75折餐飲優惠券 今日 朗豪坊POP UP eSTORE 推出即買即用75折餐飲優惠券 逸蘭精品酒店Staycation限時優惠 二人住宿1晚連早餐57折 2021/02/26 逸蘭精品酒店Staycation限時優惠 二人住宿1晚連早餐57折 東薈城名店倉全新網上平台 推低至5折商戶電子現金券 2021/02/26 東薈城名店倉全新網上平台 推低至5折商戶電子現金券 餐廳 餐飲 美食 商場 中環 尖沙咀 旺角 玩樂 海港城 時代廣場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入