愉景灣復活節AR獵蛋奇兵FUN PACK 3月10日正式開賣

愉景灣每年舉辦的獵蛋奇兵活動，一直深受大小朋友歡迎。今年的愉景灣繽紛復活節2021，將於4月2日至4日舉行，獵蛋奇兵活動場地將移師至整個愉景廣場及D,Deck。

大小朋友可以透過「AR獵蛋奇兵」手機遊戲

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