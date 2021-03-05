Doraemon叮噹（雖然現在的中文譯名為哆啦A夢，但我仍喜歡稱它為叮噹）在中國和東南亞家傳戶曉，誠實豆沙包和百寶袋是眾小孩夢寐以求的法寶，藤子不二雄的作品陪着七、八十年代兒童一起成長。

四、五十年後，這些兒童早已成為高消費力群組，相信法國某時裝名牌也看中這點，便來個Doraemon聯乘Collection，由拖鞋到T恤到手錶、手袋，全印上Doraemon肖像，看下去也很Kawaii（可愛），曾經是少女的顧客們不僅可以重拾童心，形象也變得青春活潑（當然也有部分情況，醫生實不敢恭維。惟這「看來青春」消費品的價格甚高，醫生上網站查證（實沒有勇氣步入名店），發現一雙拖鞋承惠790美元、T恤要650美元、羊毛衣賣到1,700美元，最貴是行李箱，竟高達5,800美元。

不去名店，改去旺角女人街，這卡通早已在這裏落地生根幾十年，同樣的Doraemon沒有肥也沒有瘦，同樣那般可愛，只需650港元已可買下七、八件肖像T恤，固然棉質比不上名店產品，惟價格差別卻數以十倍計。

雖然如此，但名店仍大排長龍，想買件Crossover不是易事，甚至已見炒賣活動。我們目睹的不是興旺，而是社會病態，當富有的人要找途徑去花那花不完的錢財，而在這富裕的千多平方公里彈丸之地，卻有五分一市民生活在貧困綫下，這正反映社會制度有不公平現象。

平等的叮噹從不分貧富，是人類創造了貧富叮噹。