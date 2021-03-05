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必被扔掉的履歷表

副刊版 2021/03/05

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履歷表決定一個應徵者能否有面試的機會，但太多人忽略其重要性。有在企業人事部工作的朋友跟我分享他們看到必扔掉的履歷表：

一、串錯字、錯文法或錯標點：友人見過應徵者的履歷表上把Manager（經理）寫成Manger（馬槽）；有個更離譜，把Public Relations Officer（公共關係主任）的「Public」（公共）寫成「Pubic」（恥骨附近）。「Pubic Relations」？﹗看到友人眼都凸。一個人連自己要見人的事都做得那麼馬虎，又那會對別人的事上心呢？一個連自己職銜都可以錯得那麼輕率和交關的人，你敢聘回來嗎？

二、應徵像徵友：講求創意的產業或許另計，但一般其他工種，切忌用selfie（自拍照）又或旅行相做大頭照。友人收過有應徵者附上旅行selfie不特止，還要衣着性感擺個cute cute甫士，令人懷疑應徵者是否寄錯地方？有一單更好笑，應徵者用上粉紅色紙張打印履歷表，然後再在信封裏放進香噴噴香精。那是一份行政助理的工作，未開始已搞到自己那麼夢幻、浪漫和香艷，誰敢放這麼一個「尤物」在公司幫老細手？

三、連求職信（cover letter）都沒有：求職信很重要，應徵者如何呈現自己？如何把自己的強項跟企業連繫？個人風格如何？在在都可藉求職信傳達。連寫求職信都想慳番力氣的人，對人事部來說，顯示三個可能性：其一、此應徵者懶到連一封信都費事寫，屬真正懶到出汁類別；其二、這亦說明應徵者不是很渴望得到這個工作機會；其三、應徵者抱着漁翁撒網式心態搵工，所以沒心神去對每一間應徵的公司寫封為職位度身訂造（tailor-made）的求職信。連求職都懶，工作還會勤力嗎？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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