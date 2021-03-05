中國人發明 即食麵歷史不能即食

今天說說人物，111年前今天，即1910年3月5日，一位中國人在日治台灣嘉義的鄉鎮出生，後來做了一件事，改變世界吃貨的習慣。他有份改良麵條製成現代化泡麵，或者叫即食麵，這個被喻為上世紀最偉大的發明之一。他名叫吳百福，歸化入籍日本後隨日籍妻子改姓安藤。

官方說法，他在1958年發明「雞湯拉麵」（Chicken Ramen），即全球首個即食麵，推出市場，並創辦了今天有名的日清食品公司。1971年，日清研製出方便攜帶進食的杯麵，又一次改變了飲食習慣。

即食麵之父誰屬 鬧雙胞？

有關安藤百福的奮鬥史，太多文章以至影視作品皆有介紹，大家或也聽聞，就不累贅。這裏想補充另一個說法，雖然安藤一直以自己的即食麵自豪，但「即食麵之父」到底是誰，其實存在爭議。二戰結束，百廢待舉的日本糧食供應不足，需要快速填肚的食物。安藤百福在自傳中，說不停思考如何讓拉麵容易保存，又可以即時食用，後來看到妻子炸天婦羅有了靈感：透過油炸，排除拉麵中的水份，使麵條不易腐爛，食用時加入熱水，水份滲透麵條中的小洞，讓乾燥過後的麵條再度軟化，於是即食麵誕生。

然而，有人提供文件，說即食麵並非他發明，而是另一位台灣人張國文。據《時報周刊》報道，當時大阪有不少台灣人，留學生張國文來自屏東，懷念家鄉的雞絲麵，他透過雞絲麵得到「用熱水泡麵吃」的靈感，創出即食麵，安藤僅是向他購買專利而已。

另據旅日台灣作家劉黎兒2019年3月的文章，日媒《FLASH》曾深入報道，將早年爭議又再燃起。該報道說，張國文比安藤更早將泡麵商品化，還有在東京的另一台灣人。張國文在1958年提出「味付乾麵製法」專利申請（特願昭33-36661），安藤百福較遲，在1959年1月22日，用他日籍岳母安藤須磨名義申請「即席拉麵製造法」專利，因為他當時還未取得日本籍，還是叫吳百福。兩人的申請都等了很久，在1960年11月16日同一天，公告了他們的申請，張國文是特公昭35-16974號，安藤則是特公昭35-16975號。

報道說，安藤在張國文專利即將獲批前夕，即1961年8月16日拿了2,300萬日圓，買了張國文泡麵製法的專利申請，相當於現在3億日圓。報道訪問了張國文兒子，日本籍的清川信治，清川公開當年父親和安藤的買賣合約。清川並表示父親覺得安藤比較會做生意，於是將泡麵製法專利賣給他。

根據清川的講法，安藤只是買了專利，但安藤也曾花心機在自家後院蓋建小屋專心做研發，最終在其推廣下，令泡麵不僅成為日本國民速食，甚至全世界，還成立日本速食麵工業協會等，有着極大貢獻。他並將自己時間心血，放在不斷研發改良產品上，結果創出了即食杯麵。杯麵最初推出時不大受歡迎，但一次轟動當年日本的事件，令杯麵家傳戶曉，拯救了安藤，就是人稱「淺間山莊事件」。1972年2月中，數名聯合赤軍在長野縣輕井澤町一個叫淺間山莊的地方，挾持人質10天，警察最終強行攻入山莊，多人死傷。當日電視直播警察攻入山莊，電視台最高收視率接近90%。在這次被稱為昭和史上其中一次最重大事件，出現了插曲。

「淺間山莊事件」 令杯麵一夕爆紅

2月正值嚴冬，溫度低至攝氏零下10多度，當時電視轉播畫面所見，包圍淺間山莊的警方以攜帶方便、沖熱水就可以食的日清杯麵作為補給食物，在嚴寒下冒熱氣的杯麵畫面，令杯麵一夕爆紅，原本作為緊急充飢糧食，瞬間成為全國流行食品，真所謂人算不如天算。

現代杯麵和即食麵在日本首創，可它的發明人來自台灣，其實再進一步還有一種論調，即食麵鼻祖是在中國，這兒要說另一個人，伊秉綬。他生於清朝，雖為南方人，但偏愛北方麵食。在廣州，流傳着這樣一個故事：當年伊秉綬任廣東惠州太守，因其喜歡在家聚集文人墨客吟詠唱和，廚師往往忙不過來，後來伊太守靈機一觸，叫廚師用麵粉加雞蛋摻水搞勻製成麵條，先用沸水煮熟，晾乾後炸至金黃，儲存備用。當有客人來的時候，只要把這種麵加上調味料，放到雞湯煮熟就可以，久而久之這種麵就被稱為伊府麵，在當地流傳開來。伊府麵，即是香港人叫的伊麵。

在伊秉綬官宦生涯所經之地，基本上都流傳關於伊府麵的傳說，在不同地方有不同版本演繹，諸如廣州、福建、揚州、鄭州等南北皆有，情節或有出入。亦有流傳其他傳說，也和伊姓人有關。例如在河南安陽，傳說一位姓伊的將軍家廚最早製作出這種油炸麵，引得當地人爭相仿效，因為從伊將軍府傳出，所以人們便稱為伊府面。無論是伊將軍，抑或是伊秉綬，最初的伊府麵，麵條製作時加入雞蛋，所以黃色，經過油炸後澆以由豬、雞熬成的高湯，再配以雞絲、蝦仁等吃，和安藤百福最初製作的即食麵頗似。

伊府麵在麵條處理部分，在某種程度上堪稱同樣經油炸處理的現代即食麵的鼻祖。也許煮伊府麵最初目的只是改善食物風味，但是卻帶有即食品的特質，並且給現代食品工業提供了重要參考，這些古老卻尋常的食物借現代的科學技術呈現給現代人。這也是古今有交集的地方，即食麵歷史不能即食、速食，需要慢慢消化。