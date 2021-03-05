夏寶龍主任日前關於「愛國者治港」的講話，我解讀為中央對港的政策，已有了一系列新的安排，未來會逐步推出，第一步也許是與選舉制度有關的，各種安排會盡可能做到滴水不漏，香港某些反中亂港的人士，其政治前途有大概率會進入窮途末路階段。

本周初在深圳有60位港人分4組參加了一個座談會，中方官員說話不多，基本上都是在聽。這似乎符合中央政府的一貫作風，某些重大政策拍了板或接近拍板時，會邀約相關人士座談，官員自己不說甚麼，也不刻意引導別人說甚麼，但卻可從與會人士的意見中，判斷新政策有無重大漏洞錯失，從而使政策較為精準。

愛國治港者 須尊重共產黨執政

誰是「治港者」？甚麼是「愛國」？我相信「治港者」主要包含政府官員、立法會議員及法官。「愛國」的治港者不一定要愛黨，但他們卻必須尊重共產黨的執政，本身在制定決策時也要念兹在兹維護國家的利益。至於狹獈的民族主義或甚至部落主義，則大可不必。思想受其困囿，終會誤國，愛國者胸懷應開闊，尊重別國的文化與合理利益，否則哪能達到「人類命運共同體」的境界？

治港者當中最重要的，自然是政府官員，包括政治任命的官員，和以政務官為代表的公務員。他們愛國嗎？我與香港大大小小的官員有過無數的來往或互動，不敢說全面了解他們，與他們亦無任何利益糾紛，但可說一說對他們的中立觀察。

回想起來，若愛國的定義是要政治任命官員或公務員，有着壯懷激烈、笑談渴飲匈奴血的氣勢，則我從未見過，就連他們思考問題時，有無把中國的利益也放在重要位置，又或他們對國情有多少了解，我看也頂多是馬馬虎虎。以此標準，若是治港者必須愛國，不少官員頂多是勉可合格。

但若說他們對勾結外國勢力樂此不疲，一心想着要推翻中央及香港政府，則也許在極少數官員中才會有。在政治光譜上，公務員更符合「中間派」的範圍。也許這是因為公務員有「政治中立」的條文限制，思想受此影響，但其實「政治中立」與愛國毫無矛盾，不捲入政黨政治的人可以十分愛國。

公務員對上級的指令有多少是陽奉陰違，我不知道，但就算意見不同，大多都不敢不執行。只要在外國生活過，把香港公務員能力與外國一比，便知香港是一流的，雖然他們的政治判斷力往往是九流。與世界大多數公務員相比，香港的公務員也有同一毛病，就是不太願意負上責任，卸責的心態仍頗突出。

面對着這樣一群目前的治港者，未來的政府體制應作何改變？香港社會中對官員的抱怨甚多，來自建設派與破壞派兩面的都有，從建設派的角度來看，有幾點是要定調的。

「又紅又考」 兩條件缺一不可

大多數官員應當是朋友，不是敵人。他們縱有缺點，但應爭取他們、改造他們。經濟學家相信誘因的重要性，改造的最有效途徑是升遷的標準，中央與港人都可要求治港官員要滿足兩個條件，套用文革時的流行術語，便是「又紅又考」：「紅」是指愛國及忠誠，「考」是有能力解決問題，兩個條件都是必要條件，缺一不可。公務員事務局作評核時若兩種標準並用，便不致出現近日的不少批評。

內地大學上國情班 應擴大

從我印象所得，大多數公務員對國情不甚了了，這如何能夠愛國？沒有真實認知基礎的愛國都根基脆弱。過去政府有辦一些國情班，有些在內地的大學上課，這些是有價值的做法，應予擴大。除了一些有實證根據的分析外，國情課程應多一些實地考察，尤其是剛脫貧地區或新疆等地的考察，使官員更能掌握中國要面對及解決的問題。國情班的目標，應是幫助學員不止能在港做官，而是要使其知識面達到在內地做官也無不可。

紅綫要劃出 違誓者可解僱

正面的誘因以外，也要有懲罰。有些紅綫是要劃出的。紅綫等若列出負面清單，說明有些事不能做，莫謂言之不預。紅綫中當然要包含公務員不能惡意地攻擊香港及中央政府，或破壞特區的管治，至於甚麼是惡意，其實不難判斷。違此規則者，其實等同違反誓言，可炒！退休領長俸者是否能繼續，也應考慮此點。我相信有需要時殺雞儆猴便已足夠，以公務員的智慧，他們是會知所行止的，而且如上所說，公務員並非敵人，而是應爭取的朋友，不應把所有的猴都殺掉。

要使公務員又懂港情又懂國情，我們也應開拓新力軍的來源。從長遠角度看，鼓勵有為的年輕人加入政府是正確的，但這應包括來港讀書並完成了學業的內地留學生。他們人數眾多，成績優異，對內地情況了解，也有幾年時間熟習香港，可為公務員隊伍注入一種新的思想元素。

▲ 「愛國」的治港者必須尊重共產黨的執政，本身在制定決策時也要念兹在兹維護國家的利益。（資料圖片）