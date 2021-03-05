消費券振興經濟 規模有限

新一份預算案有幾個亮點，一是宣布派發5,000元消費券，二是失業貸款，三是加汽車首次登記稅及牌費，可惜這3個亮點都是較負面的東西。

先說消費券。要用電子支付，每月要花1,000元，此方法可以避免那些錢落入長期在海外甚至是已移民的人身上，當然可以振興經濟，但規模有限。在沒有社會事件、疫情的2018年，香港零售業銷貨額是4,852億元，而餐飲業是1,195億元，這次派發的消費券有360億元，只是平日一個月的零售業銷貨額，或4個月的餐飲業銷貨額，如果把360億元分開每月計，即72億元，看起來好像也很大，但消費券包括服務，而很多東西也是服務，如寵物美容、補習、金融、健身、美容、按摩等，於是威力便大大減退，雖然整體來說，市場上仍然有360億元以及它帶來的複式效應。

電子消費券 小店或未能受惠

內地多是用支付寶或微信進行付款，香港則有多種支付工具，於是要用電子消費券，要考慮多個平台，成本便倍增。假設有小店因為今次消費券安裝了八達通機，但顧客只有Payme或支付寶，便不能受惠，而我更相信，很多小店不會因為今次區區360億元消費券而安裝電子支付，而且短期安裝的費用更高。

電子支付亦要考慮長者，以及不用或不懂用電子支付人士的需要。至於哪些商店包括在內，是相當具爭議的課題，相信最後會如「保就業」計劃一樣，小店幫不了多少，錢都流到大舖去，而消費券表面上是要1個月內用完，但商家總是有辦法，如轉為預繳，便可以長用長有，有些更會流入意想不到的地方，如按摩是一種服務，於是旺角某些行業也會受惠。當然，最後一定會帶動了經濟。

香港自2019年社會事件後相當對立，消費券也可能被用作表態，即某些顏色商店的收券情況。消費券似乎是回應零售業及中小企的訴求，零售業為香港創造了不少職位，過去10多年過度依賴內地旅客，現時在沒有內地旅客的「急剎停」情況下嚴重受創；商場內有相當多空置舖位，影響到租值和地產股的價值，政府不得不回應這些壓力。

另一方面，預算案建議上調30年沒有增加的私家車牌費，去年我也有此建議，而在今年預算案公布的前一天，我在電視節目又再提出，結果「不負眾望」，這次加了30%。

30年無加牌費 顯部門協調不足

30年沒有加，一加一定是大幅度，那問題來了，為甚麼30年沒有加牌費呢？這30年內私家車的增幅驚人，道路擠塞，不少私家車、貨車要在晚上停泊在路邊，如果一早用上財政手段控制，加幅便不會如此，同時也可更有效控制路上車輛的數目。這個案顯示了政府各部門協調不足，而且沒有策略性的計劃來改善社會狀況。

失業貸款的意念相當好，充分顯示了香港的強項是金融，因此利用金融的方法幫助有需要的失業人士。這貸款要失業人士負擔責任，否決了失業援助金，政府的擔保額只是150億元。以現時有約25萬人失業，如果失業援助金是每月8,000元，為期4個月，全數領取的負擔為80億元，而事實上失業人士不會全部都領取，加上今次疫情政府又有很多失誤，令經濟未能重啟，實在有責任提供短期失業援助。

最後，預算案提出，會回撥未來基金投資收益和房屋儲備金各250億元，以及增發綠色債券350億，目的都是減少財赤，前兩者不可成為恒常，除非每年可以有恒常的回報，但肯定不是這麼大的數目，而後者更是借貸，要小心控制水平。

總的而言，政府要在長遠而穩定的收入上作出計劃，否則優化差餉制度也是空談，差餉只佔政府收入約3%，更重要的部分如賣地的比重更應加快檢討，否則很快10年、20年又過去了。

▲ 這次派發的消費券有360億元，只是平日一個月的零售業銷貨額，或4個月的餐飲業銷貨額。（資料圖片）