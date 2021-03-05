寧靜政治環境助抗疫 通關指日可待

新冠疫苗中心啟用後，香港新冠肺炎疫控進入另一里程碑，連日來約62,000名市民接種第一劑科興疫苗，而自從網上預約系統開通後，累計約262,700人預約接種科興疫苗。由於現時各疫苗接種中心還未完全百分百運作，「復必泰」疫苗亦剛在上周末運達本港，網上輪候人數在最初數天已遠超預期，令系統一度暫停，本周開始恢復接受預約接種，相信兩種疫苗各有支持。醫護研究隊伍將會盡早公布本港居民接種後的副作用率、實際保護率等數字，各疫苗整體有效及安全性，將影響中長期的接種比率，對香港能否盡快走出疫情深淵起着關鍵作用。

各疫苗比較 相繼出爐

現在全球已有數千萬人接種不同品牌的新冠疫苗，各疫苗的效用及副作用比較亦相繼出爐，但相信仍有一段時間才會見到有代表性的比較研究數據在文獻發表。根據以色列衞生部進行的初步研究發現，「復必泰」疫苗有效率高達8至9成，另一個在以色列Sheba醫院進行調查、並即將在醫學期刊《刺針》發表的一篇文章發現，7,000多名醫護人員在接種第一劑「復必泰」疫苗後，染病率比未接種前減少達8成；至於科興疫苗，由巴西布坦坦生物醫學研究所（Butantan Institute）1月公布的數據發現，科興疫苗對輕症至重症的新冠肺炎案例有效率達78%，但如果包含實驗組中出現非常輕微症狀的群組，總體有效率則大約50%，換言之，疫苗能將出現感染病徵的概率降低一半左右。

隨着各地有更多人接種疫苗，染病率將會逐漸下降。雖然整體染病人數仍然偏高，歐美等地每天仍有數萬名新感染者，但隨着更多疫苗分配到各國並開始接種，相信未來3至6個月新增感染人數會逐漸回落。本港疫苗接種計劃亦需要大約6個月，才能夠為數百萬人分批接種，由於現時採購的兩種主要疫苗均不建議為未成年兒童接種，故計劃首先為高危長者、任職醫護、安老院舍等人士接種，再擴展至所有成年人，患有未治療的長期病患、對疫苗及其成分有過敏反應史、懷孕以及哺乳的女士則不建議接種。

高風險人士 應轉介公院接種

如在疫苗中心發現懷疑較高危人士，應轉介到私家醫生或公立醫院及診所接種，令中心能高效為大部分低風險市民接種。現時市民需要在網上預約後，在指定時段及中心接種疫苗，在中心內需要核對資料，以及聽從醫護人員的講解和同意後，才接種疫苗，接種後需要在中心休息30分鐘，確保沒有出現過敏症狀，而每位接種人士均有一張「針咭」，或下載應用程式儲存接種資料，以便第二次接種。

筆者有幸參與其中兩個疫苗接種中心籌備工作，雖然時間倉猝，但整體統籌尚算順利，在最先投入服務的接種中心，如官涌體育館和中央圖書館，各種物資包括接種站內的設施、病人資訊和電腦系統、疫苗儲備以及急救應用設備，亦在短期內準備妥當。

各醫護及工作人員雖然有薪金補助，但仍屬自願性質，要聯繫如此大規模的人手進行接種計劃亦非易事，幸好在現場所見，很多志願人士均士氣高昂，肩負着崇高的公民大愛責任，為香港市民服務。

由於是次疫苗接種行動需要大量人手，如遇上反對派大力杯葛，煽動醫護人員「唱衰疫苗」，可能令計劃遭遇滑鐵盧，早前一個前綫醫護工會也率先設立街站，呼籲市民杯葛政府防疫措施，恐嚇市民洩露身份機密後患無窮云云。不過，疫下經濟民生奄奄一息，失業率屢創新高，市民已無暇理會既無建設性、亦無實質利益的建議，加上最近國安法雷厲風行，反對派一片腥風血雨，締造了令政府可專注抗疫的寧靜政治環境，相信當局如能咬緊牙關，小心翼翼，必能成功抗疫，推動健康碼恢復通關指日可待。（文章只代表個人立場）

▲ 如在疫苗中心發現懷疑較高危人士，應轉介到私家醫生或公立醫院及診所接種，令中心能高效為大部分低風險市民接種。（資料圖片）