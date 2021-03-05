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STEM教育谷創科 須減基層負擔

評論版 2021/03/05

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最新財政預算案提出，將進一步投放資源培養科技人才，包括透過課外活動培養學生興趣與應用能力。編程教學受到各國重視，外地更希望透過拉近數碼鴻溝，減少貧富懸殊。

重視編程教學 拉近數碼鴻溝

港府計劃斥資2億元推出「奇趣IT識多啲」計劃，未來3年向資助小學提供40萬元，透過課外活動加強學生對資訊科技的興趣及應用。港府過去數年已推出多項類似措施，包括為教師提供專業培訓，今年更將恒常化資助大學生參與創科行業實習的計劃。

科技教育的重要性除了在於提高學生的解難與思維能力，更在於迎合未來市場需求。據美國勞工統計局表示，STEM（科學、技術、工程、數學）教育相關行業的職位數量，將在2022年增至900萬份，且擁有STEM教育背景的學生未來較易找到工作，薪金比非STEM行業人士平均高出26%，因此STEM教育或是應對貧富懸殊的一大方向。

編程有助訓練孩子邏輯思考，因此全球各地陸續將編程納入校園教學，乃至成為必修科。英國早在2014年已推出新的電腦課（computing），令當地兒童在5歲起便開始接觸編程。新加坡去年起亦強制小學生接受長達10小時的編程課，旨在讓學生熟悉編程概念，並培養對新經濟的興趣與能力。

善用港府撥款 普及硬件教材

本港在推行STEM教育的過程中，一大難關是現有的貧富懸殊問題。關注學童發展權利聯席一項調查發現，基層與非基層學生對STEM的理解程度呈明顯差異，基層學生有63%人從未參加STEM課程，非基層學生則有約4成。此外，基層學生較缺乏合適的學習硬件，例如基層學生中多達34%表示難以使用電腦。

基層兒童除缺乏合適學習工具，坊間編程教材價錢由數百至數千元不等，而且很快便過時，經常更新，成本昂貴。本港教育大學與天主教教育事務處去年已合作推出互動編程教材，分批在20間小學試用，獲得不俗反響。港府的撥款若可善用於令此類教材更為廉價及普及，或能減輕不少家庭在此方面的支出。

與STEM有關的課外活動，諸如編程夏令營（coding bootcamp）在各地湧現，因可助不諳科技的兒童迅速對編程上手，但基層家庭未必能夠負擔有關費用，本港部分夏令營每堂收費可達數百元。美國不少非政府組織及慈善團體都有推出免費編程夏令營，例如Connecting with Code去年在疫情期間推出網上編程夏令營，方便兒童足不出戶便可免費學習電腦、機械人及編寫電腦遊戲等知識。

學校若能與本地慈善團體合辦此類夏令營，相信能令價格降低，從而幫助更多學生受惠。

推動科技教育可助兒童適應未來職場需求，亦是對應貧富懸殊的一個方案，惟過程中遇到的數碼鴻溝亦需彌補，才能令措施取得成效。

港府計劃斥資2億元推出「奇趣IT識多啲」計劃，加強學生對資訊科技的興趣及應用。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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