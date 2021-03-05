Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？ 行政人員版 2021/03/05 分享： 近年電玩遊戲手掣所應用的技術愈見愈多，據外媒GamesIndustry報道，Sony近日發布一項新專利，準備使用香蕉、橙或其他非電子物件作為遊戲手掣使用。 據該Sony專利描述，主要是藉相機鏡頭的動態捕 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPad mini Pro 最快下半年亮相 今日 iPad mini Pro 最快下半年亮相 Twitter Spaces 快將登陸Android 2021/03/04 Twitter Spaces 快將登陸Android Galaxy S21 FE 平價機料售5千起 2021/03/04 Galaxy S21 FE 平價機料售5千起 IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 2021/03/03 IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 Clubhouse聘開發員 研Android版本 2021/03/03 Clubhouse聘開發員 研Android版本 索尼（Sony，美：SNE） Sony 商業 科技行業 創新科技及應用 IT技術 遊戲 鏡頭 專利 3D 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入