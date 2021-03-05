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Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？

行政人員版 2021/03/05

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近年電玩遊戲手掣所應用的技術愈見愈多，據外媒GamesIndustry報道，Sony近日發布一項新專利，準備使用香蕉、橙或其他非電子物件作為遊戲手掣使用。

據該Sony專利描述，主要是藉相機鏡頭的動態捕

...

欄名 : 科技新知

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