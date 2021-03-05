iPad mini Pro 最快下半年亮相 行政人員版 2021/03/05 分享： 蘋果（Apple）產品綫愈來愈多，早前傳出iPad mini或在今年春季發表會中，推出新一代產品，近日更傳出iPad mini可能會有旗艦產品iPad mini Pro，且這款產品有機會在今年下半年亮 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？ 今日 Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？ Twitter Spaces 快將登陸Android 2021/03/04 Twitter Spaces 快將登陸Android Galaxy S21 FE 平價機料售5千起 2021/03/04 Galaxy S21 FE 平價機料售5千起 IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 2021/03/03 IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 Clubhouse聘開發員 研Android版本 2021/03/03 Clubhouse聘開發員 研Android版本 iPad Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） IT技術 科技行業 創新科技及應用 產品 設計 處理器 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入