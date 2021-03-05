新冠病毒現變種 疫苗添未知數 行政人員版 2021/03/05 分享： 還記得去年全民撲口罩的日子，幾乎人人都成為口罩專家。現今政府鋪天蓋地宣傳新冠疫苗接種計劃，民間對不同供應商及疫苗效果，有不少存疑和爭論。我認為與其單看宣傳資料再「估估吓」，不妨多看網上的資訊來尋找答案 ... 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 電子券漸成氣候 商戶宜作好準備 2021/03/01 電子券漸成氣候 商戶宜作好準備 全球疫苗分配不均 弱勢首當其衝 2021/02/26 全球疫苗分配不均 弱勢首當其衝 AR+VR賀歲煙花滙演 閃耀維港 2021/02/22 AR+VR賀歲煙花滙演 閃耀維港 WhatsApp掀「移民潮」 為何Signal跑出 2021/02/19 WhatsApp掀「移民潮」 為何Signal跑出 分析綫上對話 助企業訂數碼戰略 2021/02/08 分析綫上對話 助企業訂數碼戰略 商業 健康問題 新冠肺炎 肺炎 疫苗 世界衞生組織 副作用 南非 輝瑞 BioNTech 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入