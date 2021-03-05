新冠病毒現變種 疫苗添未知數

還記得去年全民撲口罩的日子，幾乎人人都成為口罩專家。現今政府鋪天蓋地宣傳新冠疫苗接種計劃，民間對不同供應商及疫苗效果，有不少存疑和爭論。我認為與其單看宣傳資料再「估估吓」，不妨多看網上的資訊來尋找答案

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