拜登新鷹派現形 中國外柔內剛應對

美國總統拜登上台一個多月，終正式全面公開宣示對華政策新方向，將中國視為唯一有能力挑戰美國主導國際秩序的頭號對手，反映新鷹派抬頭，未來中美關係「應該競爭時競爭，可以合作時合作，必要對抗時對抗」。中國勿再幻想中美關係在特朗普下台後，有望進入暫緩期，應盡快調整對美政策，以應對新形勢、新博弈的挑戰。

視華頭號對手 美對華兩大變化

美國國務卿布林肯周三發表重要外交政策演說，形容中國是美國本世紀最大地緣政治考驗，亦是唯一有經濟、外交、軍事和科技實力，對現有國際秩序構成挑戰的國家，並將中國列為美國外交8大優先事項之一。白宮同時公布國安戰略指南，首先指中國是唯一能挑戰國際體系的競爭對手，強調須建立聯盟，加強民主的重要性。

中國外交部在回應時繼續釋出善意，強調對話總比對立好，合作總比對抗強，希望美方採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌。

事實上，中方過去一個多月來多次向美伸橄欖枝，希望可重置雙邊關係，出現短暫緩衝期。可是從美國最新發布的系統性政策宣示來看，這個希望可能落空，因拜登對華政策出現至少兩大微妙轉變。

首先，拜登上台前，曾明言俄羅斯才是美國最大威脅，中國是最大競爭對手，但現在卻將俄羅斯剔出最大威脅之列，首次將中國列作唯一具實力的競爭對手，凸顯拜登已將中國定性為頭號對手，威脅更超俄羅斯。

其次，拜登之前一直強調與華保持既競爭又合作關係，雙邊關係正處於激烈競爭，但布林肯周三卻改口說，美中關係「應該競爭時競爭，可以合作時合作，必要對抗時對抗」，並揚言會繼續就香港、新疆和西藏問題發聲，反映美國會不惜打人權牌，干涉中國內政，挑戰北京底綫。

美智庫政治理由 港經濟自由除名

從相關轉變來看，拜登團隊已由新鷹派主導，對華更趨強硬，連保守派智庫亦轉擺強硬姿態。

傳統基金會周三發表的年度經濟自由度指數報告，修改評審準則，只計算獨立主權經濟體，加上基金會認為自反修例風暴後，北京對香港的政策影響力日增，將香港和澳門以政治而非經濟理由剔出評級，明顯是依從美國對華強硬路綫，並將香港視作內地城市，藉機打擊香港，此舉將削弱該智庫的聲譽。不少共和黨政客來自傳統基金會，不但代表着美國保守派意見，亦代表了一些商界聲音，今次香港在全球經濟指數中被除名，折射出一向着眼經濟利益的商界，亦因政治理由，對華變得強硬起來。

面對拜登團隊新鷹派成形，對華政策更趨強硬，中國應及早檢討及再考慮如何進一步調整政策，應對中美新博弈。中國早已制定好內循環和科技自主策略，待兩會落實相關政策，便應盡快落實，務求能盡早建立包括自產自銷的內外循環系統，並掌握關鍵技術，以免在經貿和科技上續被人卡脖子。中國更要加大開放力度，透過經濟合作互利，廣交朋友，共同對抗霸凌主義，令周邊國家和歐盟不選邊站，各自保持對本國最有利的獨立自主路綫，突破美國圍堵，對全世界都是好事。

責任編輯：劉婉雯