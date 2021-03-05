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領展啟田商場大升級 「Key To Fun 」奇幻之旅 5大派對歡迎你

行政人員版 04:00 2021/03/05

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近年愈來愈多商場將設施同商戶升級，令居民可以享受一站式購物體驗。黛安收到風，位於藍田嘅啟田商場都加入升級一分子，現時入面有近百間商戶，仲有多間人氣食店，例如壽司郎、Crostini等，超方便呀！商場亦設有400多個泊車位，方便駕車人士幫襯。

商場優化後首個大型主題活動「Key to Fun」，請來本地藝術家B. Wing為商場設計全新專屬角色Kaka，同一眾可愛好友建立「KTopia快樂國度」，同商場一齊迎接新面貌。大家去到啟田商場，可以同Kaka及一眾旅伴，暢遊「KTopia花園」等共5個派對。顧客喺活動期間只要【按此】登入活動網頁及完成簡單登記，掃描場景指定圖案，就可以激活特別AR效果，體驗精采嘅「Key to Fun」奇幻之旅㖭。

此外，商場仲特設「Key to Hunt」尋寶遊戲，透過活動網站收集商場內嘅「魔法電子鎖匙」滿指定數量，及以電子消費滿指定金額，就可換領B. Wing親自設計嘅限定版A仔x Kaka茶杯套裝1份，或$30商場商戶現金券1張。數量有限，要把握機會喇！

本文轉載自《晴報

「Key to Fun」活動由3月24日展開，大家唔好錯過呀。

Kaka使出魔法為大家上演一場空中泡茶。

可愛小熊帶大家走入KTopia世界。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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