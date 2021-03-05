在疫情下，有朋友結束了自己的業務重投職場，成為一家本地公司的主管。新公司的業務很穩定，不太受疫情影響，規模雖然不大，但也立足香港有很久的歷史。

朋友希望這是他退休前最後一份工作，我認為以他的經驗，應該可以勝任，加上行業穩定，不太受經濟周期影響，是退休前一個不錯的事業選擇。

我有另一個朋友，由於在公司內部做培訓工作，不是直接搵生意的部門，當公司裁減成本時，首當其衝被裁了出來。經濟不穩的情況下，很多公司都不想設立一個培訓團隊，但這方面的需要卻仍然持續，這反而締造機會讓他以個體戶形式替企業做一些培訓的工作，現在沒有經濟壓力，而且可以配合自己的步伐，輕鬆地工作。

從去年開始的新冠疫情，對所有人來說都是難忘的，畢竟這是百年一遇的災難，不是所有人在其一生中都會遇上。疫情對我們的生活和工作難免帶來一些改變，有些人甚至陷入很大的困境。

但從另一方面看，這也是一個轉型的契機。如果不是疫情影響，我的朋友仍死守一間沒有多大前景的企業，或一份不太稱心的工作，難以走出自己的舒適區。疫情不是一件好事，但希望將來我們回頭望的時候，仍會找到積極的意義。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》