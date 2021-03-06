大灣區潛力無限 助港青成就夢想

大灣區與香港一衣帶水，大灣區時代為香港青年帶來無限機遇，港人錢國棟（Gordon）就是個好例子。

開啟青年未來 科技是關鍵

出身玩具世家的Gordon，覺得動畫與家族玩具生意行銷策略相得益彰，同時看準動畫市場的龐大商業潛力，於2005年在深圳成立工作室，出品不少大熱原創動畫，包括「超智能足球」、「甜心格格」和「正義紅師」，在大灣區以及海外市場都極受歡迎，推動銷售同時助Gordon開拓新業務。工作室通過發行代理香港姊妹公司出口高品質動畫作品，從規模只有2個人的工作室，發展到如今超過100人的公司。

Gordon認為內地市場龐大、政策有利營商，加上有優秀的人才，是他公司得以快速發展的要素。大灣區潛力無限，Gordon的故事顯示，年輕人是我們開啟未來的關鍵，而科技是開啟年輕人未來的關鍵，在大灣區尤甚。如果我們能為年輕人提供更多機會接觸數碼科技，助他們發展專業，將會成為關鍵先機，讓他們在世界舞台上展翅翱翔。

「大灣區共同家園青年公益基金」自2019年9月成立以來，通過提供培訓課程、工作坊、實地考察團和財務支援，幫助年輕一代。

基金得到志同道合、同樣熱心幫助青年的公司和企業支持，迄今已籌集1億港元，透過「築願計劃」支持多個由非牟利機構營運的人才培育項目，還獲得約100名業界領袖支持，在工業設計、創意產品開發、新媒體、城市規劃以及低碳和可持續發展應用等不同範疇，為青年提供指導。單在2020年，基金通過自家活動和贊助，支持了43個項目，惠及4,500多名青年和100多家非政府組織。

拓機會增技能 助搭建平台

基金採取三管齊下的策略，首先幫助年輕人親身了解，為自己開拓機會；第二，助他們好好裝備技能，做好準備；第三，為年輕人搭建平台，讓他們發揮潛力。基金的目標清晰明確，幫助年輕人，為他們提供機會，在香港、深圳以至整個大灣區實現夢想。

有見社交媒體的重要性與日俱增，基金支持香港青年協會舉辦的「旅遊Vlogger新媒體培育計劃」，參與者前往大灣區各城市，接受影片拍攝、剪輯、主持、編採劇本和造型方面的培訓。今年，新項目「On Air KOL 2021」將首次登場，提供密集培訓和舉辦新生代意見領袖（KOLs）選拔競賽。

基金推出「創明天」獎學金幫助優秀學子，而「GenRobo」計劃則透過與社區夥伴合作，為中一至中三的基層學生提供2,000個名額，學習人工智能和機械人設計，更有機會繼續進修和參加全國大賽。

基金亦和不同夥伴合作。港人郭錦琪（Justine）於2018年在有「自然之都」美譽的中山創辦體驗農場和動物保護區，遊客可在此體驗有機耕作，同時親近大自然和動物。Justine繼承父親衣砵，將271英畝生態園裏的寵物園變成動物保護區，內有各種獲救動物，從豬、狗到小馬和騾子。Justine認為政府政策和多元文化的環境，讓她得以實現夢想。適時合宜的支持，可以協助青年成就目標，就像Justine的「大風車農莊」。

基金不僅關注科技領域，同時支持不同行業。基金支持大灣區其他城市進行農業、藝術、教育、科技、運動和戶外探險等方面的學習和交流，其中一個主要項目是「粵歷交流計劃」，透過資助，讓本地青年對大灣區的科技創新發展、藝術和文化等多方面加深了解。此外，基金製作了「9+2好easy」系列短片，從生活、學業、就業及創業4方面，解讀大灣區內地城市，提供有用資訊。

新冠疫情持續，基金分別於2020年4月及9月推出兩期「抗疫支援金計劃」，惠及51間本地非政府機構，每間機構獲資助港幣10萬元，以解燃眉之急，繼續推進服務青年人的工作。這些機構從體育、藝術和文化，到STEM課程和職業規劃等多項範疇服務年輕人。

GDP佔全國12% 吸創業人才

數字可以說明。被譽為「中國矽谷」的深圳，高科技行業蓬勃發展，連續16年位居中國科技專利申請量榜首，約佔全國專利申請量30%；深圳的集裝箱港口吞吐量位居世界第三，僅次於上海和新加坡。它是中國最年輕、受教育程度最高的城市之一，平均年齡僅32.1歲。深圳吸引想要創業或追求夢想的人，也將吸引更多企業和有識之士，機遇處處。

大灣區是人口超過7,200萬、國民生產總值（GDP）約1.7萬億美元的豐饒之地，佔全國GDP近12%，按人均計算，是中國生產力最高、最富裕的地區之一；深港邊境更是世界上最繁忙的出入境口岸，2018年平均每天有64萬人次通過陸路過境，而大灣區佔地利之便，吸引一眾跨國企業進駐其中，涵蓋各項產業。

大灣區內各城市政府一直努力推動發展和吸引人才，香港行政長官在最新施政報告內，宣布推出「大灣區青年就業計劃」，為青年創造就業機會，提供2,000個就業名額，其中700個為創新及科技相關職位，每名僱主可提供不超過18個月就業崗位，並可每月獲得10,000港元津貼。

在新一年，基金將於上環開設新的青年創意中心，名為Yo Place，提供全方位服務，包括綫上平台，以及綫下多媒體青年中心，裝設影片拍攝和網上直播設備，並會提供大灣區內學習、就業和創業發展資訊，舉辦培訓、工作坊和研討會等。

大灣區是國際一流的科技創新中心、醫療中心、教育和金融發展中心，美好的未來充滿潛力，有待發揮。年輕人充滿創意和抱負，他們敢於夢想，這裏就是他們實現夢想的舞台。

▲ 大灣區是國際一流的科技創新中心、醫療中心、教育和金融發展中心，美好的未來充滿潛力，有待發揮。（新華社資料圖片）