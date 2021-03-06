維港滙I 各戶型價單分析 置業家居 2021/03/06 分享： 開放式 首批推12伙 全部20樓以下 維港滙I標準單位僅提供23伙開放式，全數坐落在第3B座的H單位，實用面積277平方呎，向西南方，望內園景。入門為開放式廚房，連接方正廳區，外連露台。首批推出12伙， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 最新專欄文章 更多 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 2021/02/27 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 2021/02/27 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入