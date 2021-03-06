維港滙I 各戶型價單分析

開放式 首批推12伙 全部20樓以下

維港滙I標準單位僅提供23伙開放式，全數坐落在第3B座的H單位，實用面積277平方呎，向西南方，望內園景。入門為開放式廚房，連接方正廳區，外連露台。首批推出12伙，

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