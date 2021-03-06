維港滙I全面睇 置業家居 2021/03/06 分享： GRAND VICTORIA維港滙分三期發展，其中第1期維港滙I涉及524伙，戶型由開放式至4房，實用面積256至2,189平方呎。項目最大特色是臨海而建，而且戶戶向海。 維港滙I主打2房單位，提供 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 最新專欄文章 更多 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 2021/02/27 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 2021/02/27 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入