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維港滙I全面睇

置業家居 2021/03/06

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GRAND VICTORIA維港滙分三期發展，其中第1期維港滙I涉及524伙，戶型由開放式至4房，實用面積256至2,189平方呎。項目最大特色是臨海而建，而且戶戶向海。

維港滙I主打2房單位，提供

...

欄名 : 封面故事

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