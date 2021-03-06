Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 置業家居 2021/03/06 分享： 市區爆發新盤戰，由新地發展的何文田太子道西新盤Prince Central公布首張價單，合共50伙，開放式折實價$694.7萬起，折實呎價約$2.77萬起。 首批共50伙，價單定價$817.3萬至$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 最新專欄文章 更多 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 今日 新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 2021/02/27 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 2021/02/27 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入