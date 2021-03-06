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Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起

置業家居 2021/03/06

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市區爆發新盤戰，由新地發展的何文田太子道西新盤Prince Central公布首張價單，合共50伙，開放式折實價$694.7萬起，折實呎價約$2.77萬起。

首批共50伙，價單定價$817.3萬至$

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欄名 : 封面故事

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