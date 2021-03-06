新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼 置業家居 2021/03/06 分享： 踏入3月，多個新盤部署出擊，本周更有兩個新盤連環開價。其中市區豪宅新盤西南九龍維港滙I本周四（4日）開價，僅「6字頭」即可入住臨海住宅。此外，新地何文田Prince Central亦同時出擊，首批折實 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 最新專欄文章 更多 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 今日 Prince Central市區精品豪宅 開放式折實$694.7萬起 維港滙I全面睇 今日 維港滙I全面睇 維港滙I 各戶型價單分析 今日 維港滙I 各戶型價單分析 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 2021/02/27 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 2021/02/27 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入