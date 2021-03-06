新盤戰綫延至市區 維港滙I Prince Central正面對撼

踏入3月，多個新盤部署出擊，本周更有兩個新盤連環開價。其中市區豪宅新盤西南九龍維港滙I本周四（4日）開價，僅「6字頭」即可入住臨海住宅。此外，新地何文田Prince Central亦同時出擊，首批折實

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