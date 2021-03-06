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上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場

置業家居 2021/03/06

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【二手市況】天水圍一帶的私人住宅供應不算多，其中港鐵天榮站未來將有港鐵物業供應，而栢慧豪園以及嘉湖山莊亦鄰近天榮站。

嘉湖山莊為天水圍區內最大型的私人屋苑，共有6期，屋苑以綠化空間充足見稱，受上車客歡迎

...

欄名 : 樓市熱話

報道系列 : 鐵路盤系列

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