上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場 置業家居 2021/03/06 分享： 【二手市況】天水圍一帶的私人住宅供應不算多，其中港鐵天榮站未來將有港鐵物業供應，而栢慧豪園以及嘉湖山莊亦鄰近天榮站。 嘉湖山莊為天水圍區內最大型的私人屋苑，共有6期，屋苑以綠化空間充足見稱，受上車客歡迎 ... 欄名 : 樓市熱話 報道系列 : 鐵路盤系列 相關文章 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 今日 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 嘉湖山莊裝修企理 今日 嘉湖山莊裝修企理 最新專欄文章 更多 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 今日 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 嘉湖山莊裝修企理 今日 嘉湖山莊裝修企理 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 2021/02/27 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒 四正光猛 2021/02/27 爾巒 四正光猛 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 2021/02/27 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入