嘉湖山莊裝修企理 置業家居 2021/03/06 分享： 單位：嘉湖山莊3期3座低層F室 面積：449平方呎 叫價：$515萬 呎價：$11,470 資料提供：祥益地產（24546688） 作者：梁子謙、馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 系列: 鐵路盤系列 ... 欄名 : 樓市熱話 報道系列 : 鐵路盤系列 相關文章 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 今日 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場 今日 上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場 最新專欄文章 更多 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 今日 天榮站物業發展項目 區內首個鐵路盤 主打中小戶料下半年出擊 上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場 今日 上車樂園嘉湖山莊 2房$505萬入場 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 2021/02/27 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒 四正光猛 2021/02/27 爾巒 四正光猛 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 2021/02/27 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入