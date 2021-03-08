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廈門陽光海岸

副刊版 2021/03/08

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廈門旅遊，以前習慣到鼓浪嶼，有一陣實在遊客太多，個個要打卡拍照，島上不再寧靜。除非走得更上，去到島的最高點一帶。山上早十年前就開始建了不少民宿，早期由華僑建的舊別墅改建，可算是帶起全中國民宿旅遊潮的另一中心點（其餘一個是大理）。幾年前入住體驗不太好，因為是剛起步，服務水平不夠，光有間好看懷舊的別墅其實不夠。

現在當然是改造得較完善，連同廈門島東邊海濱熱門旅遊點，民宿多樣化，有北歐風日本風東南亞風，有些直情建有小泳池在平台上，由山上觀看海景。

特別是東海濱現在已改建成現代化商旅區，高大建築林立，有長長海濱走廊，是沿海康樂活動地段。以前海灘都不能下去，因沒整治，較亂糟糟。現在該是通過整理海岸底部，上面再鋪過新的幼沙，雖然較似人工沙灘，但起碼可以放膽踏落去和玩沙。不過一般那裏的水質都不能游泳。二月底白天有20度，海上都可以玩風帆了。

老城區看得厭了，選擇住在集美區，因據說那邊有個陽光海岸，又有設備較豪的resort酒店。集美不在廈門島上，但從市中心去也不過半個鐘，主要就是長長一段海灘，旁邊是商場飲食中心和公寓。較特別是沙灘和建築物中間，用闊大的跑步道來分隔，又沒交通工具行走，所以空間感極佳，也安全，一家大細休閒活動確不錯。

去過那麼多中國海邊（因一直尋找中國海南島以外的好沙灘），判定這個沙灘可以是暫時見過最佳的。平衡了沙灘的水和沙質，周邊配套設施和天氣溫度等，廣東陽江、惠州或珠海的也比下去。八卦一下樓盤，幾年樓，賣三、四千元人民幣一平方呎，是廈門島大約一半價錢，來自北上廣深的人都說便宜。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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