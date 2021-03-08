據國際民意調查機構報告顯示，香港成為全球排名第二的最悲觀地區。港人經歷了從未有的情緒折騰，甚至磨人的日子，很難樂觀和快樂。不少朋友近年患上或復發情緒病，當中不乏專業人士。要關心他們，陪伴和聆聽就好，有時拍拍膊頭或擁抱對方，更勝一輪嘴大條道理。

然而，好心做壞事的人，往往會向患情緒病的朋友這樣做：一、說出「加油」、「咪咁小事就唔開心」、「放鬆啲啦」、「××仲慘過你啦」、「你其實比好多人幸福㗎喇」；二、意圖以理性推理和邏輯，說服對方「為何不應該不開心；三、唸一大段自己所信宗教經文。以上種種，徒令情緒病患者更覺孤寂、無人了解。

強烈推介《我的心理治療師爛透了：走進憂鬱症患者的小房間，聽一段笑中帶淚的抗憂鬱故事》（My Sh*t Therapist：and Other Mental Health Stories）一書，適合自身有情緒病，又或想對此病多點了解的朋友閱讀。作者Michelle Thomas六年前患上抑鬱症，她用自身經歷，以輕鬆幽默的角度，帶領讀者了解「故障大腦」的生活是甚麼一回事，令人更具體地走進抑鬱症患者日常所面臨的問題和心境轉折。

有一段描述她終於肯見心理治療師，首先被問及連串問題：「你感到絕望嗎」、「你有過死亡念頭嗎」、「你想過傷害身邊人嗎」——但見治療師在清單上打勾，然後給她的提示和建議（竟）是：「它（情緒病）可能會差下去」、「發作時觀看幾則開心YouTube短片」、「下次當你恐慌症快發作時，你就……不要發作」，作者用幽默諷刺的口脗道：「不會吧?!這就是我付每小時45英鎊心理諮詢費獲得的建議？」

Michelle以輕鬆、舒服、細膩和幽默的方式，為我們解說了最嚴肅和難懂的人類情感及情緒。每個人或多或少都有點情緒狀態需要調節，尤其活在一個悲觀環境中。此書很治癒，閱畢會更溫柔地看待自己和別人的情緒，也不會隨便向人說出「你睇開啲啦」那些只令對方更感孤單和無助的話語。