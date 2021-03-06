中國增長首重質 財政留彈藥迎挑戰

國務院總理李克強昨在人大發表政府工作報告，為今年設置6%以上的經濟增長目標，重拾了因新冠疫情中斷的傳統，目標較市場預期保守，凸顯中央希望「十四五」（2021至2025年）開局穩妥，專注高質發展；加上偏高的3.2%財赤率，足證當局已為內外變數和挑戰留下彈藥，未有打算收水，不會讓宏觀政策急轉彎。

目標保守 居安思危嚴防風險

李克強指出，今年的國內生產總值（GDP）目標設定在6%以上，是「考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。」

去年，內地因應疫情近30年來首度不設年度增長目標，外界一度估計今年會延續做法，結果中央審慎地定於6%以上，遠遜市場預測的至少8%，折射出當局的「底綫思維」，時刻居安思危，嚴防政經風險。

GDP目標暫時無可替代，但重要性明顯已淡化，不僅今年數字保守，十四五亦不再設目標，改稱「保持合理區間」。對內而言，每逢5年規劃的開局，地方政府總是流於一擁而上追逐大項目、大規劃，諸如地標基建，未必能促成經濟轉型、體制創新，平白造成浪費，也有重蹈金融海嘯後債台高築覆轍之虞。

往外張望，中美衝突持續，疫情尚在蔓延，各式資產泡沫乍現，即使今年受惠低基數，中央可輕易交出亮麗成績，明年仍可能因變數充斥，無以為繼，令增長目標「忽高忽低」。

李克強提醒，今年發展仍面臨不少風險挑戰。中央擬定的赤字率為3.2%左右，縱低過去年發行巨額抗疫特別國債下的3.6%，但仍高過分析預期的3%，總赤字規模高達3.57萬億元人民幣，已預留不少彈藥應對難題和突發情況。

偏高財赤 宏觀政策不急轉彎

中國銀保監會主席郭樹清早前警告，全球量寬的副作用開始顯現，內地樓市亦有泡沫化傾向，市場本以為北京有機會收水，惟目前可見，中央的財政政策仍然積極，貨幣政策只是偏穩，不搞大水漫灌。

李克強表明，宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。

百年一遇的疫情去年來襲，中國果斷控疫和大手救市，成為全球唯一錄增長的主要經濟體，加快了超越美國的時間表。內地刻下放眼2035年人均GDP達到中等發達國家水平，背後其實要倍增經濟總規模，惟中央推動發展早已不再冒進求量，還更着眼提質，務實回應時勢，致力做到科技自立自強、爭取盡早碳中和等等。

由設立6%以上的保守增長目標，到利用3.2%的偏高財赤率作手段，俱與中央近年的底綫思維一脈相承，對潛在風險謀定而後動，伺機精準調控，穩住復甦勢頭，才可為更長遠的十四五規劃和2035年遠景目標，打好穩固基礎。

責任編輯：陳靜芬