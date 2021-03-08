Wi-Fi奠基者 婦女節談荷里活艷星發明家

香港時間今天，其中一個全球很多人關注的消息，相信是英國哈里王子及夫人梅根的專訪在美國電視台CBS播出。不少人想知道如今擁有說話自由的梅根，在她和王室的關係上，爆甚麼猛料？英女王又會有怎樣反應？在三八國際婦女節的今天，梅根又一次成為世界目光焦點。如今和哈里在美國生活的梅根，曾經是荷里活演員，2018年搖身變成王妃，2年後即來個大翻身，與哈里一起離開王室，到美國重新開展人生，外界的確估她不到，和我今天介紹的女性一樣。

1914年11月9日，一位小女孩在維也納出生，父親是猶太銀行家，女孩取名海德維希．基斯勒（Hedwig Eva Maria Kiesler），相信大家未聽過，她後來在荷里活拍電影，為自己改的藝名叫海蒂．拉瑪（Hedy Lamarr），年輕一輩多數也未聽過。估不到的是，大家天天在用的Wi-Fi，和這位女明星兼發明家有關。

海蒂．拉瑪小時唸的是通訊專業，但她更想做演員，17歲去德國學表演。1933年，主演的《神魂顛倒》《Ekstase》（英語：Ecstasy）在捷克首映，她演的女主角嫁給大年紀丈夫後，無法忍受婚姻乏味，逃離婚姻，和年輕人墮入愛河。這齣聽似老套兼且沒有甚麼對白的黑白片，卻載入了史冊，拉瑪全裸出鏡，是電影史上第一次有女演員全裸。以當時風氣，電影在很多國家被禁播，所以並未為她帶來很大名氣，但帶來了第一個丈夫，一名奧地利軍火商。這位丈夫有些地方令她難以容忍，其一是醋意大，另外就是喜歡結交納粹，還叫她一起列席家中與納粹高官的聚會，希望帶來更多軍火定單。

海蒂拉瑪發明「跳頻技術」

結婚4年後，拉瑪最終逃婚，就像拍戲一樣，輾轉去到荷里活發展，獲美高梅公司賞識，演出一系列電影，包括《海角遊魂》《Algiers》及《霸王妖姬》《Samson and Delilah》等，亦和奇勒基寶（Clark Gable）等巨星合作，人們始終聚焦的是其外表美貌。她又結識了商業大亨、航空界名人兼電影製作人侯活曉治（Howard Hughes），據說侯活支持她在拍戲之餘繼續保持發明的興趣。後來，像今天的梅根，她的人生上演另一橋段。

拉瑪結識了一位為荷里活電影配樂的鋼琴家安塞爾（George Antheil），兩人無所不談。唸數學、通訊的拉瑪聊到當時聲名遠播的納粹德軍U型潛艇，她的軍火商前夫就曾經和納粹討論無綫電遙控魚雷，和通訊干擾技術。二戰期間，各國用無綫電引導魚雷命中目標，問題是敵人也可通過干擾無綫電訊號，讓魚雷偏離目標。因為早期無綫電通訊，是同時在一個單獨頻道傳送，只要對方探測到頻道，就可以干擾訊號。拉瑪認為，這個問題可以解決，就是將一個頻道變為多個頻道。魚雷發射一方，將訊號隨機通過多種頻道發射出去，魚雷上接收端按相同序列將散亂訊號重組，對於不知序列的敵人來說，接收到的只會是雜訊。

安塞爾提出借鑑鋼琴原理，自動鋼琴都是通過編好碼的打孔紙來控制演奏，每一個孔只控制一個音，組合起來才是一首曲。拉瑪得到啟發，認為魚雷導向同樣可以利用多個頻率，隨機變換無綫電頻率，讓敵人難以偵測，無法干擾。兩人根據這個原理，設計出可變化頻率的導航系統，1941年正式把這項技術命名為「跳頻技術」（Frequency-hopping spread spectrum，FHSS），並申請美國專利。1942年，專利正式獲批，批號2, 292, 387。

申請專利後，兩人打算無償向美國政府捐出，希望用來對付納粹德國。拉瑪為此出席美軍聯席會議，解釋這項發明如何投入軍用。然而拉瑪發現了問題，在場不少人都聽不懂她在說甚麼，另外就是出席者對她本身容貌、身材、打扮更感興趣，更甚者聯邦調查局懷疑她身份，一個前夫與納粹做生意的女子，會否是納粹間諜。最終軍方決定不將「跳頻技術」軍用，而是封存起來，還建議這位大明星幫助政府推銷戰爭債券，籌集軍費。拉瑪還真的去推銷，並提出拍賣她的吻，

凡買2.5萬美元債券者可獲得一吻，以賣吻來對抗納粹，據報一天已賣得數百萬美元債券，共募集逾2,000萬美元。至於那份專利，名義上一直「塵封」。其實美軍暗中借用，60年代古巴導彈危機時，美軍艦艇配備的魚雷，都裝上了原理相似的干擾系統。

成為高通CDMA技術理論來源

80年代，一家小公司在聖迭戈成立，核心技術是CDMA無綫通訊，它就是現今赫赫有名，世界500強公司之一的高通（Qualcomm）。高通的CDMA技術是獨立研發的，但理論來源是拉瑪和安塞爾的發明。除了CDMA，還有Wi-Fi、藍牙、GPS等其他無綫網絡技術，也是靠她的發明奠基啟發。1997年，83歲的拉瑪獲授美國「先鋒獎」，是第一次在表演事業之外獲獎。3年後她在家中離世，享年86歲。2014年，獲追封入選美國「發明家名人堂」，成為唯一入選的女演員，和愛迪生、特斯拉、萊特兄弟等並列。

以30年代性感形象為人所知的影星，拉瑪的科學成就長期在美麗外表下被忽視，多次婚姻失敗的情路亦成為別人談資。年華老去，不復美貌，多次整客變成媒體八卦消息取笑對象，息影後行徑亦變得古怪，曾經因店舖盜竊被捕。不過，據說她在晚年仍孜孜不倦在尋求發明更多東西，包括螢光狗繩，又想過改良超音速和諧客機。

或許，大家今天花時間看明星及王室茶壺裏的風波之餘，或者上網收看哈里和梅根的訪問時，不妨和拉瑪say Hi，畢竟她有份令我們有Wi-Fi，是她的發明讓我們受用，而不是她整過多少次容，或者王室之間關係有多麼的水火不容。