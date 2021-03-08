取消比例代表制 可凝聚政治共識

中央主導香港政改，明言要完善現行制度內的漏洞和缺陷。執筆之時，改革細節雖尚未出爐，但重點建議之一，是希望透過「雙議席單票制」，篩走激進勢力，兼提升施政效率。

M+1法則 從議席推論政黨數目

政治科學領域有所謂「M+1法則」，意思是在選舉時，理論上候選人數目最終會比選區議席數目大於1，並從而可推論出一個地方的活躍政黨數目將有多少個。

例如在實行單議席選舉的地方，由於得票過半數便必然會獲勝，於是各選區往往變為兩強對決，亦因而衍生出「兩黨制」（two-party system）。

相對而言，比例代表制選舉由於各選區有多個議席，所以會造就「多黨制」（multi-party system），像香港立法會地區直選，最大的兩個選區（新界東及新界西）皆有9個議席，故根據「M+1法則」，香港相對活躍的政黨約有10個。

初選表面民主 實鼓勵政客激進

過去70年，全球政界及學術界對兩黨制和多黨制的效益持續激辯：兩黨制經常被批評為「大黨說了算」而犧牲了小眾利益，甚至令落敗一方被完全孤立；至於多黨制則因「入場門檻低」而令議題過於分散，加上激進派能夠更輕易進入體制，以致極難凝聚社會共識，於是施政與管治均舉步維艱。

香港則是上述兩種情況皆有出現：這邊廂，區議會選舉採用「單議席單票制」，於是多年來由建制派主導（當中又以民建聯為核心），長期忽略民主派訴求，然後2019年區議會「由藍變黃」，卻輪到民主派全面激化區議會，並漠視建制派選民需要；那邊廂，立法會地區直選由於實行「比例代表制」，結果近10年的議會總被激進少數牽着鼻子走--泛民變得慣常用肢體衝突示威，建制則因為各式拉布而處處顯得被動。

或曰：美國政壇不正正是兩黨制嗎？為甚麼當地議會也是愈來愈激？現時學者的普遍共識，卻並非歸咎於前總統特朗普（Donald Trump）的民粹手段，而是指「初選」這個制度也有如比例代表制般的系統性缺陷，令民主共和兩黨內的少數激進聲音，獲得公開狠批黨內主流的機會。

相信讀者也有印象，美國所舉行的初選，必然會安排10多名參選人一齊同台公開辯論。透過激進派不斷打擊黨內相對溫和的派系，初選把黨內各大大小小的矛盾放大並公諸於世--研究發現，初選必然使政黨內部裂痕加深，長遠更削弱政黨之公信力及權威，以至令執政黨的政治能量大幅下降，影響管治威信。

換言之，不論是比例代表制或是初選制度，表面上好像是更「民主」，能讓更多不同類型的聲音進入政治舞台，但實際上卻是鼓勵了從政的人透過變得激進而確立「市場定位」，並透過打擊主流派系來令自己更加「出位」，結果必然是令社會日趨分化，步入民粹政治--因為這種制度缺陷，德國極右勢力威脅執政聯盟而導致總理默克爾（Angela Merkel）不尋求連任、美國的白人至上主義高漲而引發國會山莊之亂、英國則出現反移民潮而最後正式脫歐。

兩黨制參選人更願妥協 擴票源

就算香港立法會今天已由建制派主導，但以比例代表制產生的地區直選議員，仍是會出現議員為求出位而變得極激進，並不停怒罵官員的現象；加上，以行業為依歸的功能組別議員令利益分散，於是即使是惠及全社會、並符合國際大勢的「固體廢物徵費」和「禁電子煙及加熱煙」兩條草案，目前在立法會竟然面臨被建制派拉倒的命運。建制扭盡六壬也要否決政府議案，如此匪夷所思之舉措，足見現時本港政局有何嚴重缺陷。

相反，在兩黨制下，由於得票比率要超過50%才可穩勝，故參選人一般會更願意妥協，務求盡量擴大票源。以技術層面來說，在兩黨制下，政黨往往要「大包圍」許多議題來鞏固各界支持，因此會推出理念較強的全套政策（又稱「批發政治」，即wholesale politics）；與此相對的是務求短期搶奪選民注意力，只求譁眾取寵甚至只顧抹黑對手的petty politics，也就是小心眼的「散銀政治」。

將來所謂「具備香港特色的選舉」又會如何？若一如傳聞，香港實行「雙議席單票制」的話，那麼按照「M+1法則」的推斷，本港的政治版圖應該會整合成3大板塊（2個議席加1等於3）。然而值得留意的是，這3大板塊卻很可能不再是回歸前以至回歸早期，以民建聯、自由黨、民主黨為首，所分別代表的傳統左派、商界和民主派。

具港特色選舉 現新第三勢力？

從當下局勢分析，整個泛民陣營不單會被連根拔起，更會因為港區國安法和宣誓要求等措施，在往後一段日子也將難以入閘參選。也就是說，除了「傳統左派」和「商界」兩個板塊，視乎中央如何部署，將會有新的「第三勢力」出現。

中央有很多選項：想法之一，是如果想撈取泛民票源，那扶植過去被標籤為中間派的組織（例如民主思路）作為「忠誠的反對派」，藉以制衡左派爭取福利和右派只顧經濟，並代表中產發聲。

另一選項是，若然中央打算提升來年特首選舉之「可控性」，以避免過去兩屆個別商界勢力刻意搞局的情況，則傳統左派陣營可以進一步分工：民建聯繼續是建制第一大黨，主要服務本地「藍絲」，政治定位相對中產；同時工聯會的勢力將會擴大，除了服務過去的工人階層，亦聚焦為數過百萬的新移民，從而成為政壇第三勢力，形成經民聯及工聯會在立法會內的政治光譜兩邊，民建聯在中間之局面。

▲ 中央明言要完善特區政府現行制度內的漏洞和缺陷，立法會選舉可能實行「雙議席單票制」，篩走激進勢力，兼提升施政效率。（資料圖片）