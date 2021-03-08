學校教睡眠 讓學生睡得夠睡得好

中文大學與香港大學的一項預防失眠計劃取得成效，未來會在學校推廣，協助青少年應對失眠問題。

兒童失眠情況嚴峻，可造成惡性循環，外地更在學校推睡眠教育，助兒童認識健康睡眠的重要性與方法。

兩大認知行為治療 預防失眠

中大醫學院、港大社會科學學院、與加拿大魁北克市拉瓦爾大學心理學院一項「預防失眠」計劃，於2015至17年間為有輕微失眠徵狀的12至18歲青少年提供為期4周、每周1小時的小組認知行為治療，包括了解睡眠衞生、壓力管理等，在12個月內降低失眠風險71%，平均總睡眠時間提升30分鐘。團隊計劃在未來於更多學校推廣預防失眠的認知行為治療。

中大精神科學系教授榮潤國曾表示，中小學生睡眠不足者，在10年內由3成大增至近6成，不少學生僅睡眠約6小時，惟中學生一般需約8至9小時睡眠，小學生更需要9至10小時。

學生睡眠不足與學業、家庭壓力關係密切，社會上亦存在對睡眠的誤解，例如文化上傾向認為睡得多代表偷懶；此外，電子產品普及，小孩熱衷打機，亦蠶食睡眠時間。

睡眠不足問題多 更影響情緒

據美國國家睡眠協會表示，睡眠不足可為兒童帶來多重問題，包括更具攻擊性、集中度不足、情緒低落、過度活躍、易激、記憶出現問題與情緒波動。此外，睡眠不足亦與肥胖症、高血壓與癌症等疾病有莫大關連。

如何讓學生睡得夠與睡得好，是學界必須面對的問題。英國牛津大學在2015年在一項名為TEENSLEEP的實驗中，便嘗試讓學校的上課與下課時間各推遲一個小時（上午10時至下午4時）。此舉後來被發現並不實際，因需要巴士時間表以至教師合約大幅改動。

不過，研究亦發現校本睡眠教育取得更佳成效，僅是每堂30分鐘、合共10堂已可改變學生睡眠規律。

英生命教育課程 添睡眠教育

英國教育部在前年起，於學校必修的生命教育課程（PSHE）內添加新的睡眠教育環節，在小三至小六期間認識睡眠規律在青春期間的改變、初中期間學習健康睡眠規律知識、及在高中認識優質睡眠如何影響個人表現與福祉。

改善睡眠質素無需靠安眠藥，榮潤國教授表示，近年認知行為治療愈趨普遍，旨在改變患者心態與行為。以失眠為例，不少人或以為睡覺等同熄機，但其實入睡過程較長，要慢慢「熄機」。

因此，學生睡覺前宜放鬆心情，避免工作或運動；對兒童而言，睡前不要使用手機、平板電腦等電子產品（見表），更是改善失眠的關鍵。

▲ 有專家指出，學生睡眠不足與學業、家庭壓力等有關，因此睡覺前應放鬆心情，不要玩手機等電子產品。（資料圖片）