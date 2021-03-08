情理兼備資訊透明 鞏固打疫苗信心

意大利出手限制歐盟製造的新冠疫苗出口澳洲後，一度惹來憂慮復星/BioNTech的「復必泰」會延誤供港，結果昨日抵港針劑更超預期。環球民調顯示各地對疫苗的信心與日俱增，港人理解疫苗事故底蘊後，預約走勢似已靠穩回升。港府今後應竭力參考外地如英國等，提供透明數據資訊，方便專家傳媒分析和提議，且促請更多名人仿效如港大教授袁國勇，情理兼備推廣打針。

美助接種後自拍 英數據顯走勢

第二次付運的BioNTech疫苗昨抵港，數量達75.8萬劑，幾乎是預期的兩倍。加上科興，本港目前坐擁兩款共逾234萬劑疫苗，皆已開始接種，港府更應致力重拾上周一度放緩的接種勢頭。

衞生署上周二晚公布，有長期病患男子接種科興疫苗兩日後死亡，翌日隨即僅2,000人預約，但當新冠疫苗臨床事件評估專家委員會詳盡解畫，初步一致認為事件與疫苗無直接關係後，周四、五已回升至6,700和4,900人。

政務司司長張建宗撰文強調，政府會以公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，詎料當局前天突然停止公布預約數字，至今未能詳加闡釋原因。

在美國，疾控中心明確肯定願意接種者所起的宣傳效用，廣派特製貼紙方便網上「打卡」，不少疫苗中心更劃出擺滿道具的自拍空間，結果盛裝打針者眾。

本港抗疫專家袁國勇擔憂接種率下降，前天亦公開自行接種疫苗，詳述為應付前綫高風險選用「猛一啲」的BioNTech，可是各界卻因港府新策，難知悉其好意的推廣效果。

環顧各國，英國的疫苗資訊透明度當屬前列，官方網站有詳盡互動圖表，臚列單日和累計的第一、二針數字等。市民可由7天移動平均綫輕易看到接種走勢，也會知悉星期一最易避開人潮。

動身接種免遺憾 星拒讓人觀望

全球已施打至少2.75億劑新冠疫苗，英國帝國學院最新民調顯示，14個發達國家幾乎悉數比11月更支持打針，開打後對副作用的憂慮普遍劇減，當中正以英國民情最為正面，77%已打針或願盡快接種。

愈自覺不打針將抱憾的人，愈可能動身接種，帝國學院相信，憾意很可能比其他負面情緒或風險觀感，更主導公眾抉擇。事實上，新加坡已表明，不會預留針劑給合資格但一直觀望的優先群組人士，將由下一個群組補上；當地《海峽時報》亦開始探討，無視優厚保障，堅拒打針而染疫者，應否自費治療。這背後多少皆能令公眾反思，不打針是否更易留憾。

以本地民情，港府大概難像新加坡或以色列，以近乎威脅手段逼公眾打針，但本港既有讓不少國家稱羨的充足疫苗供應，應當竭力將接種計劃推行得更順暢。學者和醫生帶頭打針和分享見解，港府須多鼓勵，但更要自身言行一致，公開透明地公布所有數據，才能令港人跟外國一樣，愈加信任疫苗是有效對抗疫情的不二法門。

責任編輯：劉婉雯