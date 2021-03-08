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合味道紀念館落戶中港城 自製杯麵滿足創意好奇心

行政人員版 04:00 2021/03/08

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溫書溫到肚餓、OT餓到頭暈暈嘅時候，一個溫暖杯麵可以令人重新振作。黛安收到風，日清食品會將日本獨有嘅「合味道紀念館」引入香港，嚟緊會喺尖沙咀中港城開張，最新嘅「合味道紀念館香港」唔單止將日本最hit嘅「我的合味道工作坊」同「出前一丁工作坊」搬嚟香港，仲會開辦全港獨家嘅「榖物麥片工作坊」。

日清公關姊妹話，今年適逢日清創辦人兼即食麵發明者安藤百福誕生111周年，加上疫情下好多人去唔到日本旅行，因此決定將紀念館嘅獨特體驗搬嚟香港，等大家可以體驗另類「日本旅行」。新開嘅香港紀念館佔地近1萬平方呎，以「安藤百福創造力之旅」做主題，除咗可以親自設計即食麵同杯麵嘅材料配搭，連包裝都做到個人化。至於全新「榖物麥片工作坊」，更會詳述新產品嘅誕生史同埋製作過程，保證好玩又可以學到好多嘢。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆話，希望香港紀念館可以成為本港著名旅遊景點，令每個訪客嘅創意同好奇心都可得到滿足。至於紀念館幾時開幕？公關姊妹就話賣個關子，開幕詳情要留意日後公布。

本文轉載自《晴報

「合味道紀念館香港」，將設全港獨家榖物麥片工作坊。

「合味道紀念館香港」將日本體驗原汁原味搬嚟香港。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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