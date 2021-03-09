踏進3月，apm特意帶來「快樂開箱」大型互動裝置，利用貨櫃箱加入藝術、科技及玩樂等元素。熊貓藝術館數碼化演繹一系列以熊貓做主角的世界名畫，櫻花庭園帶來春日感受，還有開心LIVE舞台，讓一眾素人可展示即

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