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apm春日快樂開箱

副刊版 2021/03/09

分享：

踏進3月，apm特意帶來「快樂開箱」大型互動裝置，利用貨櫃箱加入藝術、科技及玩樂等元素。熊貓藝術館數碼化演繹一系列以熊貓做主角的世界名畫，櫻花庭園帶來春日感受，還有開心LIVE舞台，讓一眾素人可展示即

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欄名 : Jetso

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