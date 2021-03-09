中國大城市現在都像有個衛星休閒消費圈的發展策略，北京是到冬奧的崇禮場地，冬天是滑雪場、夏天是避暑和滑草以至戶外運動。珠海是橫琴，廣州去順德或清遠從化。上海最近我看一下規劃，最被期待的地區在浦東近海的臨港新區，從市中心過去，比去浦東機場更遠。有地鐵綫的滴水湖總站，坐過去要一個半鐘，現在主要是有釣魚旅遊綫。

但未來不一樣，因為幾座大型康樂文化基建都起在這兒，所以預計五年內就旺起來。而且第一批場館不用等五年，是今年就開的上海天文館。這座設備最新的館，成本高達6億元人民幣，號稱全球最大的民用展覽天文館，由三個圓球形建築組成，戲稱是「三體」天文台。天文館式建築物，標準配套當然是圓幕型影院，這新幕的直徑，則去到23米，亦有40厘米口徑望遠鏡。當然也少不了流行的AR和VR式浸沉觀察太空的遊戲。

規劃中，這新開發區除有天文館，還有也說是最大的冰雪樂園，即可在此全天候滑雪，住度假酒店。其他還有航海博物館和馬術園。所以整體而言，就是一個針對上海以至全國的目的地旅遊區。遊客來到，一條龍玩齊一應場館，起碼要花兩、三日。連埋不遠的迪士尼，以及海昌海洋公園，明顯就是將浦東這區發展成博物館及康樂旅遊主題消費圈。第一輪吸引上海自己的客路（因今年跨省旅行該仍不鼓勵），然後是華東區江浙一帶，其消費力高於全國水平。而後就是面向全中國的休閒度假消費，反正這兩、三年出境遊都不會太樂觀。

又問過樓價，說五年內這區升了一倍。不肯定有沒吹噓了，不過確收集到上海起碼十多個將建成的新場館資料，發展速度與動力確驚人。